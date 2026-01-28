ETV Bharat / state

एनएचएम-जपाइगो में MOU, गर्भवती एवं नवजात की सेहत की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

जयपुर: प्रदेश में मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम किया जाएगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शोध एवं अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को केंद्र में रखकर अत्याधुनिक तकनीक एवं नवाचारों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेगा. इसी उद्देश्य से बुधवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान एवं डवलपमेंट पार्टनर जपाइगो के बीच सहयोग का करार (MOU) हुआ.

एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव एवं डवलपमेंट पार्टनर जपाइगो के कंट्री डायरेक्टर डॉ. अमित अरुण शाह ने करार पर हस्ताक्षर किए. मिशन निदेशक डॉ. यादव ने बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करना है.

जपाइगो वर्ष 2009 से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं एनएचएम राजस्थान के साथ निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करता आ रहा है. यह प्रयास राजस्थान को डिजिटल हेल्थ, गुणवत्ता युक्त मातृ-नवजात सेवाओं तथा नवाचार आधारित स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां अर्जित करने की दिशा में सशक्त पहल सिद्ध होगा.

