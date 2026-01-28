एनएचएम-जपाइगो में MOU, गर्भवती एवं नवजात की सेहत की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

ETV Bharat / state

जपाइगो वर्ष 2009 से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं एनएचएम राजस्थान के साथ निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करता आ रहा है.

जयपुर: प्रदेश में मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम किया जाएगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शोध एवं अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को केंद्र में रखकर अत्याधुनिक तकनीक एवं नवाचारों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेगा. इसी उद्देश्य से बुधवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान एवं डवलपमेंट पार्टनर जपाइगो के बीच सहयोग का करार (MOU) हुआ.

एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव एवं डवलपमेंट पार्टनर जपाइगो के कंट्री डायरेक्टर डॉ. अमित अरुण शाह ने करार पर हस्ताक्षर किए. मिशन निदेशक डॉ. यादव ने बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करना है.

जपाइगो वर्ष 2009 से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं एनएचएम राजस्थान के साथ निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करता आ रहा है. यह प्रयास राजस्थान को डिजिटल हेल्थ, गुणवत्ता युक्त मातृ-नवजात सेवाओं तथा नवाचार आधारित स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां अर्जित करने की दिशा में सशक्त पहल सिद्ध होगा.

पढ़ें: 1512 अस्पतालों में लागू होगा 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल': चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर

डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का एकीकरण: डॉ. यादव ने बताया कि इस एमओयू के अंतर्गत प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artificial intelligence) आधारित वर्गीकरण तथा गर्भवस्था में एनीमिया प्रबंधन के लिए फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है.

नवजात देखभाल सेवाओं का डिजिटलीकरण, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म का एकीकरण, स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता संवर्धन, पर्यवेक्षण तथा राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में भी सहयोग मिलेगा. इसके तहत राज्य की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों का आपसी एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा. इससे गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की निरंतर रियल-टाइम ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी.

पढ़ें: राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026: राजस्थान में बाल लिंग अनुपात और महिला साक्षरता अभी भी चिंता का विषय

