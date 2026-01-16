चित्तौड़ में पकड़ी एमडी बनाने की फैक्ट्री, ड्रोन से रखते थे पुलिस पर नजर... 14 लाख नकदी के अलावा और क्या मिला, जानिए
बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि आरोपी सुनियोजित, संगठित एवं पेशेवर तरीके से एमडी निर्माण, भंडारण एवं तस्करी में लिप्त थे.
Published : January 16, 2026 at 9:07 PM IST
चित्तौड़गढ़: पुलिस को जिले में ऑपरेशन विषहरण के तहत बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने गंगरार थाना क्षेत्र के जीवा नायकों का खेड़ा गांव में दबिश देकर एमडी ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री पकड़ी. इसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ के अलावा उपकरण जब्त किए गए. मौके से 14 लाख रुपए से ज्यादा नकदी के अलावा पैसे गिनने की मशीन भी बरामद की गई.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शुक्रवार शाम कोतवाली थाने में मीडिया को बताया कि कुछ माह से जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क की पहचान एवं उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे थे. इसमें मादक पदार्थों के संगठित गिरोह एवं उनके आपसी गठजोड़ के पर्दाफाश में सफलता मिली. चित्तौड़गढ़ कोतवाली प्रभारी तुलसीराम प्रजापत ने शुक्रवार को सत्तू माली एवं जीवन वैष्णव को गिरफ्तार कर इनसे 6 ग्राम एवं 2 ग्राम एमडी (MDMA) बरामद की. प्रकरण दर्ज कर इनसे पूछताछ एवं तकनीकी विश्लेषण किया. इसमें ये मादक पदार्थ जीवा नायकों का खेड़ा से लाना बताया. आरोपियों से पूछताछ एवं मुखबिर की सूचना से स्पष्ट हुआ कि गंगरार क्षेत्र में एमडी निर्माण की अवैध फैक्ट्री चल रही है.
आठ SHO, 100 पुलिसकर्मियों ने दी दबिश: एसपी त्रिपाठी ने बताया कि इस सूचना पर एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह के निर्देशन में डिप्टी गंगरार शिवन्या सिंह एवं डिप्टी चित्तौड़गढ़ बृजेश सिंह के नेतृत्व में आठ थानों के थानाधिकारी तथा करीब 100 पुलिस बल की संयुक्त टीम बनाई, जिसने जीवा नायकों का खेड़ा में दबिश दी. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को नामजद किया. इसमें पिता-पुत्र शामिल हैं. मौके से आरोपी जगदीश पुत्र तुलसीराम बंजारा, अशोक पुत्र जगदीश बंजारा तथा राहुल पुत्र जगदीश बंजारा को चिन्हित कर इनके रियायशी मकान की तलाशी ली. इसमें अत्यंत गंभीर, संगठित एवं चौंकाने वाली बरामदगी हुई. इसमें अवैध एमडी फैक्ट्री एवं संगठित तस्करी नेटवर्क की पुष्टि हुई. आरोपी दबिश देने से पहले पहाड़ियों की और फरार हो गए.
ड्रोन भी बरामद: पुलिस ने मौके से स्मैक 6 ग्राम, टांका 69 ग्राम, देशी निर्मित शराब 2.7 लीटर, अल्फाबेट एवं नंबर पंचिंग मशीन बरामद की. इसके अलावा एमडी निर्माण की कच्ची सामग्री भी जब्त की. एसपी ने बताया कि टीम ने काफी गहन तलाशी ली तो लैपटॉप 4, मोबाइल फोन 33, कैमरा 1, ड्रोन सेट 1 तथा 1 नोट गिनने की मशीन भी मिली. इसके अलावा 14 लाख 16 हजार 950 रुपए नकद, एक कार और दो बाइक बरामद की गई. बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि आरोपी सुनियोजित, संगठित एवं पेशेवर तरीके से एमडी निर्माण, भंडारण एवं तस्करी में लिप्त थे.
