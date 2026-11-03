आगरा में इटली के कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, मैटियो और कैटरीना बोले- सनातन धर्म में बढ़ी रुचि
मैटियो और कैटरीना ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:50 PM IST
आगरा : इटली से मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आए मैटियो और कैटरीना ने मंगलवार को भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर शादी की है. मैटियो और कैटरीना ने हिंदू रीज रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के शादी के बंधन में बंधे. दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा किया. पंडित ने दोनों को वैदिक मंत्रों का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में समझाया.
इटली के लिगुरिया निवासी मैटियो और कैटरीना पिछले दिनों भारत घूमने आए थे. दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं. कई बार भारत भ्रमण कर चुके हैं. मैटियो ने बताया कि भारत भ्रमण के लिए एक कंपनी से संपर्क किया. हरिद्वार गए वहां गंगा स्नान किया. इसके बाद काशी गए. बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. इस दौरान भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को करीब से देखा तो उनसे प्रभावित हुए. भारत में मेरी और कैटरीना की सनातन धर्म की ओर झुकाव हुआ. सनातन धर्म की परंपराएं जानी और उनके प्रति रुचि बढ़ी.
कई बार देखा ताज, अब शादी की : इटेलियन कपल मैटियो और कैटरीना ने बताया कि आगरा आए और यहां पर एक होटल में रुके. ताजमहल का दीदार किया. जब मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की कहानी सुनी तो मोहब्बत में खो गए. पहले भी कई बार ताजमहल देख चुके हैं. मगर, हर बार ताजमहल बेहद खास लगता है.
भारत भ्रमण में भारतीय संस्कृति करीब से देखी, समझी और जानी तो आगरा में हिंदू रीज रिवाज से शादी करने की सोची. क्योंकि, पहले भी जब भारत भ्रमण पर आए तो हिंदू रीत रिवाज से शादी करने की सोची. मगर, शादी नहीं कर जाए. जिस पर टूर गाइड कंपनी से संपर्क किया. उनके जरीए ही पंडित से संपर्क हुआ.
दूल्हा ने पहला धोती-कुर्ता तो दुल्हन लाल जोड़े में सजी : इटेलियन कपल की शादी कराने वाले पंडित प्रवीण दत्त शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम सात बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मैटियो और कैटरीना का हिंदू रीत रिवाज से विवाह कराया है. इस दौरान मैटियो धोती-कुर्ता पहने तो कैटरीना ने लाल जोड़ा पहना. दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेने लिया. मैटियो ने कैटरीना की मांग में सिंदूरदान किया. मंगलसूत्र भी पहनाया.
पंडित प्रवीण दत्त ने बताया कि विवाह के सभी मंत्रों का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद करके इटेलियन कपल को समझाया. जिससे ही दोनों को विवाह की हर रस्म में उत्साह दिखाया. विवाह के बाद मैटिया और कैटरीना ने कहा कि ताजमहल प्यार की सबसे बड़ी निशानी है. आज उसी मोहब्बत की निशानी वाले शहर में हिंदू रीत रिवाज से शादी करना बेहद खास है.
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