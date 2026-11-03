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आगरा में इटली के कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, मैटियो और कैटरीना बोले- सनातन धर्म में बढ़ी रुचि

मैटियो और कैटरीना ने एक दूसरे को पहनाई जयमाल. ( Photo Credit; Pandit Praveen Dutt )

आगरा : इटली से मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आए मैटियो और कैटरीना ने मंगलवार को भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर शादी की है. मैटियो और कैटरीना ने हिंदू रीज रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के शादी के बंधन में बंधे. दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने का वायदा किया. पंडित ने दोनों को वैदिक मंत्रों का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में समझाया.

इटली के लिगुरिया निवासी मैटियो और कैटरीना पिछले दिनों भारत घूमने आए थे. दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं. कई बार भारत भ्रमण कर चुके हैं. मैटियो ने बताया कि भारत भ्रमण के लिए एक कंपनी से संपर्क किया. हरिद्वार गए वहां गंगा स्नान किया. इसके बाद काशी गए. बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. इस दौरान भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को करीब से देखा तो उनसे प्रभावित हुए. भारत में मेरी और कैटरीना की सनातन धर्म की ओर झुकाव हुआ. सनातन धर्म की परंपराएं जानी और उनके प्रति रुचि बढ़ी.