रांची होटवार जेल में बंदी से अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपों की जांच शुरू, आईओ ने दर्ज किए कैदियों के बयान
रांची के होटवार जेल में बंदी से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले की जांच शुरू हो गयी है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 13, 2026 at 10:39 PM IST
रांचीः राजधानी के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शुक्रवार को मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) मनीष शिवम जेल पहुंचे और पूरे प्रकरण की पड़ताल शुरू की. इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कई कैदियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, जेल में बंद रहने के दौरान एक विचाराधीन बंदी के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप है. इस संबंध में पीड़ित के पिता ने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. 12 नवंबर को दर्ज एफआईआर में जेल के बंदियों के अलावा जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत कुल 19 लोगों पर आरोप लगाया गया है. रांची पुलिस के अधिकारियों के अनुसार मामले की गम्भीरता से जांच की जा रही है. इसी कड़ी में आईओ ने जेल जाकर आवश्यक जांच की है, जिसमें कई के बयान दर्ज किए गए और जिनपर आरोप लगे है उनसे पूछताछ की गई है.
तीन घटनाओं का जिक्र, अलग-अलग वार्ड में ले जाने का आरोप
एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे के साथ पहली घटना 12 जून 2026 की रात हुई थी. कुछ बंदियों ने उसे जबरन महिला के कपड़े पहनाए और नशीला पदार्थ पिलाने के बाद वार्ड संख्या 3-ए में ले जाकर सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किया. दूसरी घटना रामनवमी के आसपास और तीसरी घटना सरहुल पर्व के दौरान होने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के मुताबिक, इन दोनों मौकों पर भी बंदियों ने पीड़ित के साथ यौन उत्पीड़न किया. हालांकि दूसरी और तीसरी घटना की सटीक तारीख का उल्लेख एफआईआर में नहीं है.
जेल प्रशासन की भूमिका भी जांच के दायरे में
इस मामले में केवल बंदियों पर ही आरोप नहीं लगाए गए हैं, बल्कि जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. पीड़ित के पिता का आरोप है कि जेल के वार्ड इंचार्ज से लिखित शिकायत की थी लेकिन उसकी शिकायत की कॉपी फाड़ दी गई. वहीं, जेल अस्पताल के चिकित्सक पर पीड़ित की शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज करने और इलाज नहीं करने का आरोप लगाया गया है. जेल अधीक्षक और मेडिकल अधिकारी को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है.
19 लोगों के खिलाफ दर्ज है प्राथमिकी
खेलगांव थाना में प्राथमिकी संख्या 0066/2026 दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 351, 352 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है. शुक्रवार को जेल में कैदियों के बयान दर्ज किए जाने के बाद अब पुलिस प्राथमिकी में नामजद लोगों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी.
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