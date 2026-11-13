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रांची होटवार जेल में बंदी से अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपों की जांच शुरू, आईओ ने दर्ज किए कैदियों के बयान

के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शुक्रवार को मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) मनीष शिवम जेल पहुंचे और पूरे प्रकरण की पड़ताल शुरू की. इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कई कैदियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए.

क्या है पूरा मामला