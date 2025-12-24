बूंदी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग छात्रा के डांस का वीडियो आया सामने, जांच के आदेश
तीन दिन अस्पताल प्रशासन ने मामला दबाने का प्रयास किया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन को सफाई देनी पड़ी.
Published : December 24, 2025 at 4:42 PM IST
बूंदी: जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग छात्रा के डांस का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया. गंभीर मरीजों के इलाज के लिए बने ट्रॉमा सेंटर में डांस ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मामला संज्ञान में आते ही जांच के आदेश दिए.
जिला अस्पताल के कार्यवाहक पीएमओ डॉ. सुरेश अग्रवाल ने बताया कि घटना 4 से 5 दिन पुरानी है. वीडियो में एक नर्सिंग छात्रा डांस करती दिख रही है. इस घटना की जानकारी स्केल इंडिया से जुड़े अधिकारियों और पुलिस को दी. कलेक्टर ने मामले की रिपोर्ट मांगी थी, जो भेज दी. पीएमओ डॉ. एनएल मीणा ने बताया कि वे पांच दिनों से छुट्टी पर हैं. उन्हें मामले की जानकारी नहीं है.
मामला दबाने के आरोप: वायरल वीडियो में गंभीर हादसों और आपातकालीन मरीजों के इलाज लिए बनाए ट्रॉमा सेंटर में एक नर्सिंग छात्रा डांस कर रही है. आरोप है कि तीन दिन अस्पताल प्रशासन ने मामला दबाने का प्रयास किया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन को सफाई देनी पड़ी.
नवजात की काट दी थी अंगुली: एक माह पहले शिशु वार्ड में भर्ती नवजात के हाथ के केनुला हटाते समय स्टाफ ने शिशु की अंगुली काट दी थी. तब अस्पताल में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अब तक किसी स्टाफकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई.
