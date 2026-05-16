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नशे में छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा: लहराया हथियार, कूदने की दी धमकी, दो घंटे बाद नशा उतरा तो छत से उतरा...

धौलपुर: जिले के नादनपुर कस्बे में शनिवार दोपहर शराब के नशे में धुत युवक ने जमकर बवाल काटा. नशे में युवक छत पर चढ़ गया. उसके हाथ में धारदार हथियार था. युवक कभी छत से कूदने की धमकी देता तो कभी लोगों और पुलिसकर्मियों को गालियां देने लगता. इस दौरान वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन हथियार लहराते युवक के पास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई. नशा उतरने पर ही युवक छत से नीचे आया. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब दो घंटे चला.

थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि नादनपुर में आरोपी लुका कश्यप से धारदार हथियार बरामद कर लिया है. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. घटना में किसी को चोट नहीं आई है. असल में लुका शराब के नशे में कस्बे के एक मकान की छत पर चढ़ गया. छत पर पहुंचकर उसने हंगामा किया. धारदार हथियार लेकर इधर-उधर लहराने लगा. युवक की हरकतों से इलाके में दहशत फैल गई. लोगों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार हंगामा करता रहा.

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