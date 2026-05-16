नशे में छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा: लहराया हथियार, कूदने की दी धमकी, दो घंटे बाद नशा उतरा तो छत से उतरा...
युवक को छत पर हथियार लहराता देख नीचे जमा हो गई भीड़. पुलिस उसे समझा बुझाकर उतारने की कोशिश करती रही.
Published : May 16, 2026 at 7:48 PM IST
धौलपुर: जिले के नादनपुर कस्बे में शनिवार दोपहर शराब के नशे में धुत युवक ने जमकर बवाल काटा. नशे में युवक छत पर चढ़ गया. उसके हाथ में धारदार हथियार था. युवक कभी छत से कूदने की धमकी देता तो कभी लोगों और पुलिसकर्मियों को गालियां देने लगता. इस दौरान वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन हथियार लहराते युवक के पास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई. नशा उतरने पर ही युवक छत से नीचे आया. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब दो घंटे चला.
थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि नादनपुर में आरोपी लुका कश्यप से धारदार हथियार बरामद कर लिया है. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. घटना में किसी को चोट नहीं आई है. असल में लुका शराब के नशे में कस्बे के एक मकान की छत पर चढ़ गया. छत पर पहुंचकर उसने हंगामा किया. धारदार हथियार लेकर इधर-उधर लहराने लगा. युवक की हरकतों से इलाके में दहशत फैल गई. लोगों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार हंगामा करता रहा.
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पुलिस को छकाया: सूचना मिलने पर नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया तो वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा. लुका ने छत से उतरने से इनकार कर दिया. करीब दो घंटे चले घटनाक्रम ने पुलिस और ग्रामीणों के भी पसीने छुड़ा दिए. इसी दौरान हथियार लहराते समय युवक खुद घायल हो गया. काफी मशक्कत और नशा उतरने के बाद युवक छत से उतरा. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. उसका जिला अस्पताल में इलाज कराया.
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