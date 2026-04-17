राजस्थान विधानसभा करेगी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी, 17 देशों के 43 प्रतिनिधि होंगे शामिल
यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) योजना के अंतर्गत संचालित है.
Published : April 17, 2026 at 2:23 PM IST
जयपुर: 37 वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में 18 अप्रैल को होगा. विदेशी प्रतिनिधि राज्य की विधायी कार्यप्रणाली को निकटता से समझेंगे. इस कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागी भाग लेंगे.
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज द्वारा 'इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग' विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) योजना के अंतर्गत संचालित है. देवनानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रतिभागियों के लाभ के लिए विधायी मसौदा तैयार करने की अवधारणा, कौशल और तकनीक को बढ़ाना है.
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विधानसभा का भ्रमण करेगा दल : देवनानी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल को विदेशी प्रतिनिधियों का दल राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण करेगा. इससे राज्य विधानमंडल की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकेगी. उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय परंपराओं की जानकारी दी जाएगी. देवनानी ने बताया कि प्रतिभागियों की पीठासीन अधिकारियों और विधानसभा सचिव के साथ संवाद, प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात तथा राज्य के प्रमुख विधि संस्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा.
संसदीय सहयोग एवं ज्ञान का होगा आदान-प्रदान : विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विदेशी प्रतिभागियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराने के लिए स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा. इस यात्रा से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और राज्यों की विधायी कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिलेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसदीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान सुदृढ़ होगा.