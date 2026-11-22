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नोएडा: निःशुल्क मेगा हेल्थ मेले में दिखी गजब की मिसाल, 99 साल की उम्र में भी डायबिटीज को दी मात

99 साल की उम्र में भी डायबिटीज को दी मात ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: कहते हैं कि अगर जीवनशैली अनुशासित हो और समय पर सही चिकित्सीय मार्गदर्शन मिले, तो उम्र का शतक लगाना भी आसान हो जाता है. नोएडा के सेक्टर-12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में नोएडा डायबिटिक फोरम द्वारा आज रविवार को आयोजित 'निःशुल्क मेगा हेल्थ मेला–2026' में कुछ ऐसा ही प्रेरक नजारा देखने को मिला. यहाँ 98 और 99 वर्ष की आयु के दो बुजुर्ग पहुँचे, जिन्होंने न केवल गंभीर बीमारियों को अपने अनुशासन से काबू में रखा है, बल्कि वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं.

नोएडा में आयोजित इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में 98 वर्ष की आयु पूरी कर 99वें वर्ष में प्रवेश कर चुके डी.एल. शर्मा सबके आकर्षण का केंद्र रहे. शर्मा जी वर्ष 1975 से यानि पिछले करीब 51 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, लेकिन आज भी उनकी शुगर पूरी तरह नियंत्रित है. उनका HbA1c लेवल 6.1 है, जो उनके अपने बेटे से भी बेहतर है. रोजाना साईं मंदिर में 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक, समय पर दवा और सख्त परहेज उनकी इस सेहत का असली राज है. ट्रेजरी विभाग से सेवानिवृत्त शर्मा जी अपनी ईमानदारी, परोपकार और सकारात्मक सोच को ही अपनी लंबी उम्र का आधार मानते हैं.