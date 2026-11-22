नोएडा: निःशुल्क मेगा हेल्थ मेले में दिखी गजब की मिसाल, 99 साल की उम्र में भी डायबिटीज को दी मात
नोएडा डायबिटिक फोरम के चिकित्सकों की निरंतर सेवा और इन बुजुर्गों की जिजीविषा समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.
Published : November 22, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: कहते हैं कि अगर जीवनशैली अनुशासित हो और समय पर सही चिकित्सीय मार्गदर्शन मिले, तो उम्र का शतक लगाना भी आसान हो जाता है. नोएडा के सेक्टर-12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में नोएडा डायबिटिक फोरम द्वारा आज रविवार को आयोजित 'निःशुल्क मेगा हेल्थ मेला–2026' में कुछ ऐसा ही प्रेरक नजारा देखने को मिला. यहाँ 98 और 99 वर्ष की आयु के दो बुजुर्ग पहुँचे, जिन्होंने न केवल गंभीर बीमारियों को अपने अनुशासन से काबू में रखा है, बल्कि वे आज की युवा पीढ़ी के लिए भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं.
नोएडा में आयोजित इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में 98 वर्ष की आयु पूरी कर 99वें वर्ष में प्रवेश कर चुके डी.एल. शर्मा सबके आकर्षण का केंद्र रहे. शर्मा जी वर्ष 1975 से यानि पिछले करीब 51 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, लेकिन आज भी उनकी शुगर पूरी तरह नियंत्रित है. उनका HbA1c लेवल 6.1 है, जो उनके अपने बेटे से भी बेहतर है. रोजाना साईं मंदिर में 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक, समय पर दवा और सख्त परहेज उनकी इस सेहत का असली राज है. ट्रेजरी विभाग से सेवानिवृत्त शर्मा जी अपनी ईमानदारी, परोपकार और सकारात्मक सोच को ही अपनी लंबी उम्र का आधार मानते हैं.
नोएडा में निःशुल्क मेगा हेल्थ मेला: इसी शिविर में ममूरा की गली नंबर-5 से पहुंचीं करीब 100 वर्षीय एक अन्य बुजुर्ग माताजी भी जज्बे की अनूठी मिसाल पेश करती दिखीं. वे 'बर्न्ट-आउट रूमेटाइड आर्थराइटिस' और गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनके हाथों-पैरों के जोड़ों में टेढ़ापन आ गया है. इसके बावजूद वे घर से मुख्य सड़क तक पैदल चलकर आती हैं और फिर ई-रिक्शा के जरिए स्वास्थ्य शिविर तक पहुंचती हैं. खास बात यह है कि वे पानी के बजाय सिर्फ चाय पीना पसंद करती हैं और जीवन के प्रति उनका उत्साह आज भी कायम है.
99 साल की उम्र में भी डायबिटीज को दी मात: नोएडा डायबिटिक फोरम के अध्यक्ष डॉ. जी.सी. वैष्णव ने बताया कि ये दोनों बुजुर्ग वर्ष 2007 से लगातार उनकी संस्था के शनिवार क्लीनिक और स्वास्थ्य शिविरों में आ रहे हैं. डॉक्टरों की टीम का लक्ष्य है कि इन दोनों बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देकर इनकी आयु का शतक पूरा कराया जाए. डी.एल. शर्मा के बेटे अशोक कुमार शर्मा बताते हैं कि उनके पिता को किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती. वे खुद ही अपनी दवाओं और खान-पान का पूरा ध्यान रखते हैं, नियमित मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और परिवार के हर सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं.
98 साल की उम्र पार करने के बाद भी ये बुजुर्ग अपने अनुशासन और नियमित दिनचर्या के दम पर न सिर्फ डायबिटीज जैसी बीमारी को मात दे रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के युवाओं से भी ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं. नोएडा डायबिटिक फोरम के चिकित्सकों की निरंतर सेवा और इन बुजुर्गों की जिजीविषा समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.
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