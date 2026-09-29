पेटेंट हो सकता है आपका IDEA? विज्ञान घर में नवाचार नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन, जानिये क्या है प्लान?
समन्वयक दीपक शर्मा ने बताया कि एक अक्टूबर को प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:07 PM IST
मेरठ : जिले में अपने तरह की अनूठी प्रतियोगिता होने जा रही है. इस प्रतियोगिता में "विज्ञान घर" की टीम ऐसे शख्स की तलाश करेगी, जो अपने जुगाड़ से किसी समस्या का समाधान दे सकते हों. ऐसे नवाचारों में से एक सर्वश्रेष्ठ जुगाड़ को खोजा जाएगा. उसके बाद न सिर्फ उसे पुरस्कार दिया जाएगा, बल्कि जिला विज्ञान क्लब उसे आगे पेटेंट कराने के लिए भी पहल करेगा.
समन्वयक दीपक शर्मा ने बताया कि एक अक्टूबर को विज्ञान घर में नवाचार नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है. अपनी तरह के अनूठे इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि चाहे कोई किसान, मैकेनिक, मजदूर या कोई भी ऐसा शख्स जिसने कुछ भी नवाचार किया है, कोई ऐसा जुगाड़ बनाया है जो कहीं ना कहीं किसी काम को आसान बनाता हो तो ऐसे हुनरमंदों के लिए ये ख़ास मंच है.
वैज्ञानिक दीपक शर्मा कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी हुनर को जानता हो, चाहे वह कोई मजदूर है या कोई युवा है या कोई मिस्त्री या मैकेनिक है. कई बार अपने कार्य को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई जुगाड़ वह बना लेते हैं और उससे उनका काम भी आसान हो जाता है, लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि उनका यह कार्य पेटेंट योग्य था यानी उस विधि को पेटेंट कराया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इसके लिए विज्ञान क्लब आगे आया है और इसी उद्देश्य के साथ कि ऐसे हुनरमंदों को मंच दिया जाएगा. यह खास आयोजन होने जा रहा है. जिला विज्ञान क्लब ऐसे व्यक्तियों में से ऐसे हुनर को खोजने का काम करता है. ऐसे हुनर को पहचान दिलाना और पेटेंट कराना ये जिला विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारी है.
वह बताते हैं कि ऐसा सरकार का भी आदेश है कि जो ऐसे कार्य हैं जो किसी कार्य को आसान बना सकते हैं, या कोई ऐसी खास तकनीक विकसित की गई है तो इसका पेटेंट भी कराया जाए और इसी दिशा में विज्ञान क्लब भी लगातार काम कर रहा है. ये हुनरमंद कोई भी हो सकता है, कोई गृहिणी भी हो सकती है. कोई भी शिक्षक भी हो सकता है, साथ ही चाहे वह ऐसे असंगठित क्षेत्र का भी हो सकता है जिसको कोई डिग्री न मिली हो.
वह बताते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने कोई ऐसी दवा ईजाद की हो जो जनमानस के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो ऐसे ही लोगों की खोज इस कार्यक्रम में होगी. इस बार 1 अक्टूबर को ये खास आयोजन होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुछ अलग या अनूठा बनाया है तो वह सम्पर्क कर सकते हैं. अपनी डिटेल दे सकते हैं.
मेरठ में स्थित विज्ञान घर में यह आयोजन होना है. बाल विज्ञान भवन परिसर में ये प्रतियोगिता होगी. दीपक शर्मा बताते हैं कि किसी भी विषय में यहां आकर शोध करने के लिए कोई भी युवा आ सकता है. चुने गए मॉडल या विषय को 26 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि भी मिलेगी.
बता दें कि मेरठ में स्थित विज्ञान घर अपने आपमें बेहद ही अनूठा है, जहां एक वर्ष में एक रियलिटी शो भी होता है, जहां लगभग 20 से अधिक ऐसे स्टूडेंट्स एक ही घर में एक निश्चित समय अवधि तक रहते हैं और अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं. इसमें देश के अधिकांश राज्यों से छात्र शामिल होते हैं. ये विज्ञान घर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्ध है.
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