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पेटेंट हो सकता है आपका IDEA? विज्ञान घर में नवाचार नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन, जानिये क्या है प्लान?

विज्ञान घर ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : जिले में अपने तरह की अनूठी प्रतियोगिता होने जा रही है. इस प्रतियोगिता में "विज्ञान घर" की टीम ऐसे शख्स की तलाश करेगी, जो अपने जुगाड़ से किसी समस्या का समाधान दे सकते हों. ऐसे नवाचारों में से एक सर्वश्रेष्ठ जुगाड़ को खोजा जाएगा. उसके बाद न सिर्फ उसे पुरस्कार दिया जाएगा, बल्कि जिला विज्ञान क्लब उसे आगे पेटेंट कराने के लिए भी पहल करेगा.

समन्वयक दीपक शर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) समन्वयक दीपक शर्मा ने बताया कि एक अक्टूबर को विज्ञान घर में नवाचार नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है. अपनी तरह के अनूठे इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि चाहे कोई किसान, मैकेनिक, मजदूर या कोई भी ऐसा शख्स जिसने कुछ भी नवाचार किया है, कोई ऐसा जुगाड़ बनाया है जो कहीं ना कहीं किसी काम को आसान बनाता हो तो ऐसे हुनरमंदों के लिए ये ख़ास मंच है.

वैज्ञानिक दीपक शर्मा कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी हुनर को जानता हो, चाहे वह कोई मजदूर है या कोई युवा है या कोई मिस्त्री या मैकेनिक है. कई बार अपने कार्य को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई जुगाड़ वह बना लेते हैं और उससे उनका काम भी आसान हो जाता है, लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि उनका यह कार्य पेटेंट योग्य था यानी उस विधि को पेटेंट कराया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इसके लिए विज्ञान क्लब आगे आया है और इसी उद्देश्य के साथ कि ऐसे हुनरमंदों को मंच दिया जाएगा. यह खास आयोजन होने जा रहा है. जिला विज्ञान क्लब ऐसे व्यक्तियों में से ऐसे हुनर को खोजने का काम करता है. ऐसे हुनर को पहचान दिलाना और पेटेंट कराना ये जिला विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारी है.