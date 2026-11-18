चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से बंदी फरार, मर्डर केस में भुगत रहा था उम्रकैद
जेल प्रशासन को मंगलवार शाम गिनती में कम मिली संख्या तो कोतवाली थाने में दर्ज कराया केस.
Published : November 18, 2026 at 2:05 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह के खुले बंदी शिविर से हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहा बंदी राजूलाल भील फरार हो गया. मंगलवार शाम 7 बजे गिनती में बंदी कम मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इसके बाद जेल प्रशासन ने जांच की. जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर फरार बंदी की तलाश शुरू की.
चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने के एएसआई नवरंगलाल ने बताया कि जेल प्रशासन ने रिपोर्ट में बताया कि बंदी राजूलाल पुत्र लोभलाल उर्फ लोभचन्द भील निवासी घटियावली, हाल शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़ ओपन जेल में सजा भुगत रहा था. उसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 ने कोतवाली थाना चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 76/2019 में धारा 302, 201 भादसं में 24 अप्रैल 2024 को आजीवन कारावास और अर्थदंड सुनाया था. बंदी ओपन जेल में सजा भुगत रहा था.
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शाम की गिनती में पता चला: एएसआई नवरंगलाल ने बताया कि मंगलवार शाम ओपन जेल में बंदियों की गिनती की. गिनती में कमी मिलने पर फिर बंदियों की गिनती कराई गई. इसमें राजूलाल गायब मिला तो जिला कारागृह के प्रहरी ओगडराम मेघवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. थाने में धारा 269, 262 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया. जांच एएसआई नवरंगलाल को सौंपी. पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी है.
पूर्व में भी फरार हो चुके बंदी: चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह के अधीन संचालित ओपन जेल से पहले भी बंदी फरार हुए हैं. ओपन जेल में सजायाफ्ता बंदियों को नियमानुसार रखा जाता है. बंदी सुबह उपस्थिति दर्ज करवा अपने काम या व्यवसाय पर जाते हैं. शाम को पुनः उपस्थिति दर्ज करानी होती है, लेकिन इस बार बंदी राजूलाल जेल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया. इसी तरह पूर्व में भी बंदी फरार हुए, जिसके संबंध में प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था.
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