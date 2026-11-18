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चित्तौड़गढ़ ओपन जेल से बंदी फरार, मर्डर केस में भुगत रहा था उम्रकैद

जिला कारागृह, चित्तौड़गढ़ ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला कारागृह के खुले बंदी शिविर से हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहा बंदी राजूलाल भील फरार हो गया. मंगलवार शाम 7 बजे गिनती में बंदी कम मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इसके बाद जेल प्रशासन ने जांच की. जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर फरार बंदी की तलाश शुरू की.