मां दुर्गा की भक्ति के साथ यमुना बचाने की पहल, बंगाली समुदाय ने बदला विसर्जन का तरीका
प्रकृति की रक्षा भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. उसकी देखभाल करना भी हमारी आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है.
Published : October 21, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: आस्था हो, परंपरा हो या त्योहारों का उत्साह, इन सबके बीच प्रकृति की जिम्मेदारी को समझना भी उतना ही जरूरी है. दिल्ली के पुष्प विहार में दुर्गा पूजा के 47वें आयोजन के समापन के साथ एक ऐसी पहल देखने को मिली, जहां मां दुर्गा की विदाई के साथ यमुना को प्रदूषण से बचाने का संदेश भी दिया गया. कभी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना के कश्मीरी गेट घाट पर किया जाता था, लेकिन अब बंगाली समुदाय के कुछ आयोजकों ने नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए विसर्जन का वैकल्पिक तरीका अपनाया है. पूजा पंडाल के पास ही अस्थायी तालाब बनाया गया, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया गया.
आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, नब्बे के दशक में कश्मीरी गेट घाट पर करीब सौ प्रतिमाओं का विसर्जन होता था, जबकि आज दिल्ली में विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं की संख्या करीब छह हजार तक बताई जाती है. ऐसे में विसर्जन से नदियों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता भी बढ़ी है. बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि जब हम मां दुर्गा को शक्ति और प्रकृति का प्रतीक मानते हैं, तो उनकी पूजा के बाद नदी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है. इसी सोच के साथ पुष्प विहार में प्राकृतिक सामग्रियों से प्रतिमा तैयार करने और विसर्जन के लिए पंडाल के पास ही तालाब बनाने की पहल की गई.
बंगाली समुदाय ने बदला विसर्जन का तरीका: रंजीत धार का कहना है कि वे पिछले करीब 35 वर्षों से दिल्ली में दुर्गा पूजा के आयोजन से जुड़े रहे हैं. उनके मुताबिक, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी है. मां दुर्गा की पूजा करते हुए अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें अपनी परंपराओं के तरीकों पर भी विचार करना चाहिए. उनका मानना है कि प्रतिमा विसर्जन के लिए पंडाल के पास ही व्यवस्था करना एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि प्रकृति भी हमारी मां है और उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है.
प्रकृति की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी: टी. के. घोष ने विसर्जन के तरीकों में बदलाव की वजह बताते हुए कहा कि कोलकाता में गंगा नदी का बहाव अपेक्षाकृत तेज है, जबकि दिल्ली में यमुना का बहाव कई जगह उतना तेज नहीं होता. ऐसे में विसर्जन के बाद सामग्री नदी में जमा रह सकती है और प्रदूषण बढ़ने की आशंका रहती है. उनका कहना है कि जिस तरह लोग अपनी पूजा-अर्चना और परंपराओं से प्रेम करते हैं, उसी तरह प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए. धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे के विरोध में देखने के बजाय दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.
पुष्प विहार में मां दुर्गा की प्रतिमा को प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार करने और विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने की पहल इसी सोच को आगे बढ़ाती है. मिट्टी की ऐसी प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया, जो पानी में आसानी से घुल सकें और पर्यावरण पर कम असर डालें. इससे विसर्जन की परंपरा भी निभाई जा सकती है और नदी में प्रतिमा तथा अन्य सामग्री सीधे डालने से होने वाले संभावित प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है.
आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश: साल 1980 में छोटी शुरुआत से 47वें वार्षिक आयोजन तक पहुंची पुष्प विहार की दुर्गा पूजा अब आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है. मां दुर्गा की विदाई के साथ इस आयोजन का समापन हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा संदेश साफ है, प्रकृति की रक्षा भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. क्योंकि जिस धरती, जल और प्रकृति को हम जीवन का आधार मानते हैं, उसकी देखभाल करना भी हमारी आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है.
नोएडा में विसर्जित हुईं 12 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमाएं
शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के समापन के साथ ही आज नोएडा में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी श्रद्धा और भावुक माहौल के बीच किया जा रहा है. पर्यावरण संरक्षण और यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा जनपद भर में 124 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं. स्पाइस मॉल के पास बने मुख्य कृत्रिम तालाब पर सुबह से ही सोसायटियों और पूजा समितियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. कई फीट ऊंची प्रतिमाओं को क्रेन (हाइड्रा) की मदद से पूरे विधि-विधान के साथ विसर्जित किया गया.
नोएडा के स्पाइस मॉल के पास बने इस विशाल कृत्रिम तालाब पर आज सुबह से ही भक्ति, जयकारों और विदाई के भावुक दृश्य देखने को मिल रहे हैं. यमुना नदी में प्रदूषण रोकने की कवायद के तहत नोएडा प्राधिकरण ने पूरे जनपद में कुल 124 कृत्रिम विसर्जन तालाब तैयार किए हैं. सेक्टर-53 स्थित कंचनजंघा अपार्टमेंट के निवासी 11 अक्टूबर से स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा को विसर्जित करने यहाँ पहुंचे. नदी के बजाय कृत्रिम तालाब में विसर्जन कर रहे श्रद्धालुओं ने पर्यावरण संरक्षण के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया.
इसे भी पढ़ें