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मां दुर्गा की भक्ति के साथ यमुना बचाने की पहल, बंगाली समुदाय ने बदला विसर्जन का तरीका

यमुना बचाने की पहल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आस्था हो, परंपरा हो या त्योहारों का उत्साह, इन सबके बीच प्रकृति की जिम्मेदारी को समझना भी उतना ही जरूरी है. दिल्ली के पुष्प विहार में दुर्गा पूजा के 47वें आयोजन के समापन के साथ एक ऐसी पहल देखने को मिली, जहां मां दुर्गा की विदाई के साथ यमुना को प्रदूषण से बचाने का संदेश भी दिया गया. कभी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना के कश्मीरी गेट घाट पर किया जाता था, लेकिन अब बंगाली समुदाय के कुछ आयोजकों ने नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए विसर्जन का वैकल्पिक तरीका अपनाया है. पूजा पंडाल के पास ही अस्थायी तालाब बनाया गया, जहां प्रतिमा का विसर्जन किया गया.

आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, नब्बे के दशक में कश्मीरी गेट घाट पर करीब सौ प्रतिमाओं का विसर्जन होता था, जबकि आज दिल्ली में विसर्जित होने वाली प्रतिमाओं की संख्या करीब छह हजार तक बताई जाती है. ऐसे में विसर्जन से नदियों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंता भी बढ़ी है. बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि जब हम मां दुर्गा को शक्ति और प्रकृति का प्रतीक मानते हैं, तो उनकी पूजा के बाद नदी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है. इसी सोच के साथ पुष्प विहार में प्राकृतिक सामग्रियों से प्रतिमा तैयार करने और विसर्जन के लिए पंडाल के पास ही तालाब बनाने की पहल की गई.