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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव की तस्वीर दिखाएगी एकता परेड, इन इलाकों के आम लोग बनेंगे विशेष अतिथि

राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड में नक्सल प्रभावित इलाकों के आम लोगों को अतिथि बनाकर आमंत्रित करने की पहल हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

An initiative to invite citizens from Naxal affected areas as guests to parade on National Unity Day
बूढ़ा पहाड़, झारखंड (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:33 PM IST

4 Min Read
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रांचीः पूरा भारतवर्ष नक्सल मुक्त हो चुका है इसकी घोषणा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है. अब नक्सलवाद के अंत के बाद विकास की जो लकीर खींची जा रही है उसे राष्ट्रीय मंच पर दिखाने की तैयारी है. इसके साक्षी बनेंगे वैसे ग्रामीण जिन्होंने नक्सलवाद का चरम देखा था.

राष्ट्रीय एकता दिवस पर बनाए जाएंगे विशेष गेस्ट

देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में आए बदलाव, विकास और शांति की तस्वीर अब राष्ट्रीय मंच पर दिखाई जाएगी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली भव्य एकता परेड में नक्सल प्रभावित इलाकों के आम लोगों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की पहल की है.

इसके जरिए उन क्षेत्रों की बदली हुई तस्वीर देश के सामने रखने की तैयारी है, जो लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद की समस्या से प्रभावित रहे हैं. इसी सिलसिले में दो अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में झारखंड समेत देश के दस वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सीधी चर्चा की गई. बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों और लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा भी की गई.

An initiative to invite citizens from Naxal affected areas as guests to parade on National Unity Day
बूढ़ा पहाड़, झारखंड (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

126 जिलों की विकास यात्रा होगी प्रदर्शित

गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, देश के दस राज्यों के कुल 126 नक्सल प्रभावित जिलों से नागरिकों को विशेष आमंत्रण देकर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल कराया जाएगा. इसका उद्देश्य इन इलाकों में हुए बदलाव को सामने लाना है.

वर्षों तक उग्रवाद की चुनौती झेलने वाले क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों के मुख्यधारा से जुड़ने की तस्वीर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा. इस पहल के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश होगी कि जिन इलाकों को कभी नक्सल हिंसा के लिए जाना जाता था, वहां अब विकास और सामान्य जनजीवन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.

झारखंड समेत 10 राज्य होंगे शामिल

इस विशेष पहल में झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इन राज्यों के नक्सल प्रभावित जिलों से चयनित नागरिक राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे.

राष्ट्रीय मंच पर झारखंड जगुआर का भी दिखेगा दम

गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में झारखंड जगुआर (STF) की टीम भी देश के सामने अपने शौर्य और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी.

An initiative to invite citizens from Naxal affected areas as guests to parade on National Unity Day
बूढ़ा पहाड़, झारखंड (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड पुलिस के विशेष बल झारखंड जगुआर का मार्चिंग कंटिंजेंट हिस्सा लेगा. इस परेड के लिए झारखंड जगुआर के करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारी और जवान अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके है.

नक्सल विरोधी अभियानों में जुटे विशेष बल एक साथ दिखेंगे

आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में ‘नक्सल मुक्त भारत’ की परिकल्पना को प्रमुखता दी जा रही है. इसी के तहत देश के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले विशेष बलों को परेड में शामिल किया जा रहा है. झारखंड जगुआर के साथ छत्तीसगढ़ की DRG, आंध्र प्रदेश की Greyhounds, ओडिशा की SOG और मध्य प्रदेश की HAWK समेत अन्य राज्यों के विशेष बलों के मार्चिंग कंटिंजेंट भी परेड में हिस्सा लेंगे. इस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों के एंटी-नक्सल बल एक साथ राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे

नक्सल क्षेत्र रहे इलाकों के सामाजिक बदलाव दिखाने की कोशिश

राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाली यह पहल सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलाव को भी सामने लाने का एक प्रयास है. विशेष अतिथियों के रूप में आम लोगों की भागीदारी के जरिए इन क्षेत्रों के विकास की कहानी को सीधे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

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