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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव की तस्वीर दिखाएगी एकता परेड, इन इलाकों के आम लोग बनेंगे विशेष अतिथि

बूढ़ा पहाड़, झारखंड (पुरानी तस्वीर) ( ETV Bharat )

रांचीः पूरा भारतवर्ष नक्सल मुक्त हो चुका है इसकी घोषणा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है. अब नक्सलवाद के अंत के बाद विकास की जो लकीर खींची जा रही है उसे राष्ट्रीय मंच पर दिखाने की तैयारी है. इसके साक्षी बनेंगे वैसे ग्रामीण जिन्होंने नक्सलवाद का चरम देखा था.