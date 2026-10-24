ETV Bharat / state

अमेठी: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 250 हेक्टेयर में बनेगा औद्योगिक हब, युवाओं को मिलेंगे बंपर रोजगार

स्थल निरीक्षण करते हुए ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से जनपद में शानदार पहल होने जा रही है. यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे शुकुल बाजार क्षेत्र के ऊंचगांव और सेवरा के निकट 250 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.

अमेठी जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. इसके प्रथम चरण में 148 हेक्टेयर भूमि के क्रय एवं अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण में 102 हेक्टेयर भूमि के क्रय की प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है.