अमेठी: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 250 हेक्टेयर में बनेगा औद्योगिक हब, युवाओं को मिलेंगे बंपर रोजगार
यूपी में औद्योगिक विकास को रफ्तार देगा अमेठी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:52 PM IST
अमेठी: प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से जनपद में शानदार पहल होने जा रही है. यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे शुकुल बाजार क्षेत्र के ऊंचगांव और सेवरा के निकट 250 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.
अमेठी जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. इसके प्रथम चरण में 148 हेक्टेयर भूमि के क्रय एवं अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण में 102 हेक्टेयर भूमि के क्रय की प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है.
इसी को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कहा गया है कि परियोजना से जुड़े कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाए और भूमि संबंधी आवश्यक कार्य किए जाएं, ताकि सही समय पर आवश्यक कार्य होते रहें.
जिलाधिकारी ने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होने से अमेठी में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों में रोजगार पाने के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही, औद्योगिक विकास से स्थानीय व्यापार, परिवहन, लॉजिस्टिक्स समेत अन्य सहायक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.
जिला अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकासखंड शुकुल बाजार के ऊंचगांव और सेवरा गांव के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 58 के पास विकसित किया जा रहा है. परियोजना की प्रगति का जायजा लिया गया है. इस दौरान परियोजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई.
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