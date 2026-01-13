ETV Bharat / state

जयपुर में मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों का इलाज करेगा इन्क्यूबेट सेंटर, आमजन से की ये अपील

पतंगबाजी में पक्षियों के घायल होने की घटनाएं बढ़ रही हैं. ग्लास कोटेड मांझा पक्षियों के लिए बेहद घातक है. इसका इस्तेमाल ना करें.

सेंटर पर होगा पक्षियों का निशुल्क इलाज (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026

2 Min Read
जयपुर : जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी दुनियाभर में मशहूर है, हालांकि पतंगें आकाश में उड़ रहे परिंदों को घायल भी करती है. पतंगबाजी में पक्षियों के घायल होने की घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं. खासकर ग्लास कोटेड मांझा पक्षियों के लिए बेहद घातक साबित होता है. इसी को देखते मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के इलाज और देखभाल के लिए जयपुर में हाईटेक इन्क्यूबेट सेंटर तैयार किया है, जहां पतंगबाजी के दौरान घायल हुए पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा.

जयपुर के हाईटेक इन्क्यूबेट सेंटर के संचालक रोहित गंगवाल का कहना है कि पतंगबाजी के दौरान पक्षी बड़ी संख्या में घायल हो जाते हैं. ऐसे में यदि किसी को कोई घायल पक्षी दिखाई दे तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर निकटतम इन्क्यूबेट सेंटर या पशु-पक्षी सहायता केंद्र तक पहुंचाएं. घायल पक्षियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

यह बोले सेंटर इंचार्ज व पशु चिकित्सक... (ETV Bharat Jaipur)

प्राथमिक उपचार जरूरी: पशु चिकित्सक डॉ. अशिता का कहना है कि घायल पक्षी का प्राथमिक उपचार जरूरी है. मांझे या अन्य किसी कारण से पक्षी घायल होता है तो कुछ सावधानी जरूरी है ताकि उसका जीवन बचाया जा सके. मांझा न केवल पक्षियों की गर्दन, पंख और शरीर को गंभीर रूप से काट देता है, बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है.

प्राथमिक उपचार जरूरी. (ETV Bharat gfx)

ETV भारत की आमजन से अपील: ETV भारत आमजन से संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार की अपील करता है. हमारी अपील है कि पतंग उड़ाते समय ग्लास कोटेड मांझे का बिल्कुल इस्तेमाल न करें. यह पशु पक्षियों के साथ इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक है.

इन बातों का भी रखें ध्यान. (ETV Bharat gfx)

दो दिन यहां इलाज: इन्क्यूबेट सेंटर के संचालक रोहित गंगवाल का कहना है कि हमने जयपुर में 14 और 15 जनवरी के लिए अलग अलग स्थानों पर सेंटर बनाए हैं. गांधीनगर मोड़, अल्बर्ट हॉल एवं वैशाली नगर शामिल हैं. ऐसे में संक्रांति के दौरान घायल होने वाले पक्षियों को इलाज के लिए लाया जा सकता है. इसके लिए पक्षियों के लिए आईसीयू जैसा इनक्यूबेट सेंटर तैयार किया है, जहां पक्षियों का इलाज संभव है.

संपादक की पसंद

