जयपुर में मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों का इलाज करेगा इन्क्यूबेट सेंटर, आमजन से की ये अपील

जयपुर : जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी दुनियाभर में मशहूर है, हालांकि पतंगें आकाश में उड़ रहे परिंदों को घायल भी करती है. पतंगबाजी में पक्षियों के घायल होने की घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं. खासकर ग्लास कोटेड मांझा पक्षियों के लिए बेहद घातक साबित होता है. इसी को देखते मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के इलाज और देखभाल के लिए जयपुर में हाईटेक इन्क्यूबेट सेंटर तैयार किया है, जहां पतंगबाजी के दौरान घायल हुए पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा.

जयपुर के हाईटेक इन्क्यूबेट सेंटर के संचालक रोहित गंगवाल का कहना है कि पतंगबाजी के दौरान पक्षी बड़ी संख्या में घायल हो जाते हैं. ऐसे में यदि किसी को कोई घायल पक्षी दिखाई दे तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर निकटतम इन्क्यूबेट सेंटर या पशु-पक्षी सहायता केंद्र तक पहुंचाएं. घायल पक्षियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

यह बोले सेंटर इंचार्ज व पशु चिकित्सक... (ETV Bharat Jaipur)

प्राथमिक उपचार जरूरी: पशु चिकित्सक डॉ. अशिता का कहना है कि घायल पक्षी का प्राथमिक उपचार जरूरी है. मांझे या अन्य किसी कारण से पक्षी घायल होता है तो कुछ सावधानी जरूरी है ताकि उसका जीवन बचाया जा सके. मांझा न केवल पक्षियों की गर्दन, पंख और शरीर को गंभीर रूप से काट देता है, बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा हो सकता है.