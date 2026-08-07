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हल्द्वानी: पीलीकोठी में देर रात सड़क पर भिड़े दो गुट, पथराव और मारपीट, CCTV खंगाल रही पुलिस

हल्द्वानी के पीलीकोठी क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी से माहौल हुआ खराब, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

HALDWANI STONE PELTING
पथराव करते लोग (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 10:56 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के पीलीकोठी क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. घटना 6 अगस्त देर रात की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान कर रही है.

दरअसल, गुरुवार देर रात पीलीकोठी क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी से अफरातफरी मच गई. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मौके पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई. दोनों गुटों के बीच काफी पत्थरबाजी हुई. एक घंटे तक सड़क में अफरा-तफरी का माहौल रहा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि विवाद में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

"पीलीकोठी क्षेत्र में हुए विवाद को लेकर पुलिस टीम जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अन्य माध्यमों से भी आरोपियों की पहचान की जा रही है. पहचान होते ही संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं."

- मनोज कत्याल, एसपी सिटी -

गौर हो कि, हल्द्वानी शहर में लगातार सामने आ रही अराजकता की घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आए दिन सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट और विवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है. हालांकि, पुलिस इस घटना में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है.

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