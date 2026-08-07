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हल्द्वानी: पीलीकोठी में देर रात सड़क पर भिड़े दो गुट, पथराव और मारपीट, CCTV खंगाल रही पुलिस

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के पीलीकोठी क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. घटना 6 अगस्त देर रात की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ ही अन्य माध्यमों से आरोपियों की पहचान कर रही है.

दरअसल, गुरुवार देर रात पीलीकोठी क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी से अफरातफरी मच गई. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने के बाद मौके पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई. दोनों गुटों के बीच काफी पत्थरबाजी हुई. एक घंटे तक सड़क में अफरा-तफरी का माहौल रहा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि विवाद में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.