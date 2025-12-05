भगवानपुर ब्लॉक में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त कराई गई
भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम शहीदवाला ग्रांट में सरकारी जमीन पर कब्जा करके मजार बना दी गई थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 5, 2025 at 7:36 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक में प्रशासन की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. यहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मजार को टीम द्वारा हटाया गया है. बताया गया है कि इस मामले में प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर निर्धारित समय के बाद प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है.
भगवानपुर में अवैध मजार हटाई गई: प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों और हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की निगरानी में जनपद में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज हो गई है. सरकारी भूमि पर कब्जों को चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है. हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम शहीदवाला ग्रांट में नसीम बानो पत्नी इकबाल हसन, निवासी देहरादून, द्वारा 0.0120 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार बनाकर अतिक्रमण किया गया था.
सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी मजार: मामले की जांच के बाद संबंधित को विधिवत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया. निर्धारित कार्रवाई के क्रम में गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. नोटिस के बाद दबाव में आई अतिक्रमणकर्ता ने स्वेच्छा से स्वयं अवैध निर्माण को हटाया. प्रशासन ने सरकारी भूमि को पुनः अपने कब्जे में लेकर मामले का निस्तारण किया. वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आगे भी ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे.
पिरान कलियर से भी अवैध मजार हटाई गई थी: बताते चलें बीती 26 नवंबर को भी पिरान कलियर में प्रशासन की टीम द्वारा अब्दाल साहब रोड पर स्वास्थ्य विभाग की सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था. इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा था. विभाग की ओर से पहले ही इस अतिक्रमण को लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे. जारी किए गए नोटिस में संबंधित लोगों को निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था. लेकिन समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में कलियर पहुंची प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर चलाकर मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया था.
