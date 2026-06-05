संभल : सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 24 वर्ग मीटर भूमि कब्जा मुक्त
संभल में नदी क्षेत्र में बनी अवैध मजार को हटाया गया, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 6:39 PM IST
संभल: संभल में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने एक मजारनुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया है. प्रशासन के अनुसार 24 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके इसका निर्माण कराया गया था. तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए इसे ध्वस्त कर दिया गया.
दरअसल, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव में की गई है, जहां "खैर वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ" के नाम से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था. लेखपाल की जांच रिपोर्ट के अनुसार गाटा संख्या 592 की भूमि में से 24 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अजीज पुत्र अल्लाह निवासी बाघऊ का अवैध कब्जा पाया गया था, जिसके बाद अजीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत बीते 18 अप्रैल को वाद दर्ज किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि लगभग पांच वर्ष पूर्व उक्त स्थान पर मजार के नाम पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था. इस अवैध निर्माण को शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया.
मजार प्रबंधक अजीज मुतबल्ली का कहना है कि यह मजार 500 से 600 वर्ष पुरानी है. उनका दावा है कि कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन यह मजार यहां मौजूद रही. आसपास के गांवों के लोग भी इस स्थान को जानते हैं. यहां मंदिर और पीर बाबा की मजार दोनों आस्था के केंद्र रहे हैं. प्रशासन ने मजार और उसका गेट तोड़ दिया, जबकि किसी प्रकार की समस्या नहीं थी. अजीज का कहना है कि जब आसपास के गांवों के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो विभिन्न समुदायों के लोगों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है.
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि थाना बबराला क्षेत्र के बाघऊ गांव में नदी क्षेत्र में बनी मजार और अन्य अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रहा है. आज की कार्रवाई के दौरान चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही.
वहीं, संभल जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि संबंधित भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था. इस मामले की सुनवाई तहसीलदार न्यायालय में हुई, जहां जांच और सुनवाई के दौरान अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. इसके बाद आदेश के विरुद्ध जिला अधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई. अपील पर पूर्ण सुनवाई के बाद भी अवैध कब्जे के संबंध में दिए गए आदेश को बरकरार रखा गया. इसी क्रम में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है.
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