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संभल : सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 24 वर्ग मीटर भूमि कब्जा मुक्त

संभल : सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: संभल में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने एक मजारनुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया है. प्रशासन के अनुसार 24 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके इसका निर्माण कराया गया था. तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश दिए जाने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए इसे ध्वस्त कर दिया गया. संभल : सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव में की गई है, जहां "खैर वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ" के नाम से सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था. लेखपाल की जांच रिपोर्ट के अनुसार गाटा संख्या 592 की भूमि में से 24 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अजीज पुत्र अल्लाह निवासी बाघऊ का अवैध कब्जा पाया गया था, जिसके बाद अजीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत बीते 18 अप्रैल को वाद दर्ज किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि लगभग पांच वर्ष पूर्व उक्त स्थान पर मजार के नाम पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था. इस अवैध निर्माण को शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया.