करनाल के घर के अंदर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप, 5 हिरासत में
करनाल में आम लोगों की सूचना पर एक अवैध फैक्टी का खुलासा करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
Published : September 30, 2026 at 4:38 PM IST
करनाल: जिले के असंध हल्के के जलमाना कस्बे में पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापेमारी की. रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस के पटाखे बनाने और तैयार करने का काम चल रहा था. कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की गई.
डीएसपी गोरखपाल राणा की अगुवाई में छापा: डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जलमाना में अचानक दबिश दी. पुलिस को यहां अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिली थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद पांच लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे परिसर की गहनता से जांच की जा रही है.
बिना लाइसेंस पटाखा निर्माण पर सख्त कार्रवाई: डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि "जिस मकान में पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, उसके लिए किसी तरह की वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया गया था. सबसे गंभीर बात यह रही कि यह गतिविधि रिहायशी इलाके के बीच चल रही थी, जहां किसी भी समय आगजनी या विस्फोट जैसी बड़ी घटना हो सकती थी. इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने फैक्ट्री को बंद करवाकर वहां मौजूद सामान को जब्त कर लिया."
त्योहारी सीजन से पहले पुलिस पूरी तरह अलर्ट: दशहरा और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. असंध और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमें लगातार संदिग्ध स्थानों पर निगरानी और सर्च अभियान चला रही हैं.
बंद मकान और पोल्ट्री फार्म भी पुलिस के रडार पर: पुलिस की नजर सिर्फ दुकानों और बाजारों तक सीमित नहीं है. रिहायशी कॉलोनियों, बंद पड़े मकानों, गोदामों और पोल्ट्री फार्मों में अवैध रूप से पटाखे बनाने या जमा करने की शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल छापेमारी करेगी. मकसद साफ है, त्योहार की खुशियां किसी बड़े हादसे में तब्दील न हों.
बिना अनुमति कारोबार करने वालों को सख्त चेतावनी: पुलिस ने साफ किया है कि जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी की वैध अनुमति के बिना पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. जलमाना की कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है.
पुलिस की कार्रवाई का संदेश साफः त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों के लिए पुलिस ने साफ संकेत दे दिया है कि रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.