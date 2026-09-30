ETV Bharat / state

करनाल के घर के अंदर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप, 5 हिरासत में

घर के अंदर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के असंध हल्के के जलमाना कस्बे में पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर पर छापेमारी की. रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस के पटाखे बनाने और तैयार करने का काम चल रहा था. कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने से संबंधित सामग्री बरामद की गई.

डीएसपी गोरखपाल राणा की अगुवाई में छापा: डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जलमाना में अचानक दबिश दी. पुलिस को यहां अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिली थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद पांच लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे परिसर की गहनता से जांच की जा रही है. अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा (ETV Bharat) बिना लाइसेंस पटाखा निर्माण पर सख्त कार्रवाई: डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि "जिस मकान में पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, उसके लिए किसी तरह की वैध अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया गया था. सबसे गंभीर बात यह रही कि यह गतिविधि रिहायशी इलाके के बीच चल रही थी, जहां किसी भी समय आगजनी या विस्फोट जैसी बड़ी घटना हो सकती थी. इसी खतरे को देखते हुए पुलिस ने फैक्ट्री को बंद करवाकर वहां मौजूद सामान को जब्त कर लिया."