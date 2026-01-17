ETV Bharat / state

टोंक में पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री, दो गिरफ्तार

टोंक एवं देवली में 3 जगह दबिश देकर बड़ी मात्रा में बारूद एवं पोटाश के साथ अवैध हथियार जब्त किए गए.

Arrested accused and seized goods
गिरफ्तार आरोपी व जब्त माल (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 9:17 AM IST

टोंक: संवेदनशील जिले टोंक में अभी 31 दिसंबर को मिले 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट की जांच पूरी भी नहीं हुई कि शुक्रवार को अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई. पुलिस की डीएसटी ने टोंक एवं देवली में 3 जगह बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश और हथियारों के पुर्जे जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया. टोंक पुलिस आरोपियों से बारूद की सप्लाई और अवैध हथियारों की बिक्री को लेकर पूछताछ कर रही है.

डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर आरोपियों ने जानवरों के शिकार के लिए ये हथियार बनाने की बात बताई है, लेकिन आपराधिक प्रवृति के लोग इन्हें खरीद कर अपराध में भी काम लेने से इनकार नहीं किया जा सकता. टीम ने आरोपियों और जब्त सामग्री एवं हथियार संबंधित थाना पुलिस को सौंप दिया. चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को टोंक कोतवाली और देवली थाना क्षेत्र में दो ठिकानों समेत तीन जगह छापा मारा. अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा. बारूद एवं पोटाश के साथ मौके से छह तलवारें एवं भारी मात्रा में अवैध हथियारों के पुर्जे जब्त किए. इनमें बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, बारूद बनाने का शोरा, गनचाप, व्हाइट गन पाउडर, लोहे के छरें, बंदूक के ट्रिगर, बंदूक कबानी, भारी मात्रा में टोपीदार बंदूकें व अवैध हथियार बनाने के पुर्जे शामिल हैं.

टोंक में पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री (ETV Bharat Tonk)

टोंक शहर के बीचोंबीच असला : बंदूक में इस्तेमाल होने वाले करीब ढाई किलो 400 छर्रे, 32 किलो गन पाउडर बारूद, 32 किलो पोटाश, बारूद बनाने का शौरा 55 किलो, सफेद गन पाउडर बारूद 44 किलो, कोरडेक्स वायर 200 नग एक एयर गन, पी केप्स 138, गनचाप 71 जब्त किए. मौके से मोहम्मद अतीक (65) पुत्र अलाउद्दीन निवासी मोहल्ला शोरगरान थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया.

देवली में मिला यह सामान: बंदूक ट्रिगर 26, बंदूक प्लेट 35, बंदूक मक्खी 163, बंदूक टोपी 840, गन पाउडर बारूद करीब 21 किलो, बंदूक कबानी 21. एक नाली बंदूक 2, दोनाली बंदूक 1, छह तलवारें, खरीद फरोख्त के तीन लाख तीन हजार 50 रुपए बरामद किए. यहां से आरोपी राजू लोहार (57) पुत्र नारायण लाल लोहार निवासी पटवा बाजार को गिरफ्तार किया.

