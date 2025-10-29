नूंह में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में 14 लोगों पर FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 6:52 PM IST

नूंह: जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र में करीब 16 दिन पहले हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृत महिला के भाई की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान सामने आने के बाद पुलिस ने अब 14 लोगों के खिलाफ हत्या, छेड़छाड़ और मारपीट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

क्या बोले एएसपीः एएसपी आयुष यादव के बताया कि "12 अक्टूबर को कंट्रोल रूम नूंह से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की मौत हो गई है. सूचना पर पुलिस टीम गांव में पहुंची, जहां घर के आंगन में मृतका की लाश चारपाई पर पड़ी मिली. उस समय मौके पर मृतका के मायके पक्ष और ग्रामीण मौजूद थे. प्रारंभिक जांच में मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट नहीं दिखाई दी, जिसके बाद मृतका के परिजनों की मांग पर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएचकेएम मेडिकल कॉलेज नल्हड़ भेज दिया गया."

महिला की संदिग्ध मौत के मामले में 14 लोगों के खिलाफ FIR (Etv Bharat)

मौत से कुछ दिन पहले महिला दर्ज कराई थी प्राथमिकीः एएसपी आयुष यादव के बताया कि "मामले में अगले दिन 13 अक्टूबर को थाना मोहम्मदपुर अहीर के निवासी मृतका के भाई ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन ने पहले ही 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके चलते दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते 11 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे आरोपी निस्सर अपने अन्य साथियों के साथ मृतका के घर में जबरन घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की."

मृतका के भाई की शिकायत पर प्राथमिकीः मृतक के भाई ने शिकायत में बताया कि "जब उसकी बहन ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे खेतों में खींचकर बुरी तरह से पीटा. उसी दौरान मृतका की देवरानी और उसके बच्चे बचाने पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी रोका और मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वे पुलिस को सूचना न दे सकें. गंभीर चोट लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके कंधे और शरीर पर गंभीर चोटें बताई थीं और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को सभी आरोपी दोबारा पीड़ित महिला के घर पहुंचे और उसके साथ फिर से मारपीट की. इस दौरान किसी जहरीले पदार्थ को जबरन उसके मुंह में डाल दिया, जिससे पीड़िता की मौके पर ही मौत हो गई.

इन लोगों को बनाया गया है आरोपीः घटना की जानकारी मृतका की देवरानी और बच्चों ने मृतका के भाई को दी, जिसके बाद उसने कानूनी कार्रवाई की मांग की. मृतका के भाई की शिकायत में 14 लोगों को आरोपी बताया गया है. आरोपियों में निस्सर, हकमुदीन, सहजाद, सरीफ, हामिद ,अलीमन, साईजा, आरस्तून, निसार, हंसीरा, फरमीना, राशिद, साहूनी और एजाज शामिल हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारीः पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि रंजिश के चलते महिला की हत्या की गई थी. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें- नूंह में 11 माह बाद कब्र से निकली महिला, अब खुलेगा मौत का राज

