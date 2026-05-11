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सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: जयपुर के अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शनी, पर्यटकों ने 51 चित्रों में देखी मंदिर की गौरव गाथा

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व प्रदर्शनी ( ETV Bharat Jaipur )