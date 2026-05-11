सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: जयपुर के अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शनी, पर्यटकों ने 51 चित्रों में देखी मंदिर की गौरव गाथा
जयपुर के अल्बर्ट हॉल में मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई.
Published : May 11, 2026 at 7:00 PM IST
जयपुर: सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. प्रदर्शनी में सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, उस पर हुए आक्रमणों, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और भारतीय सांस्कृतिक चेतना में उसकी भूमिका को चित्रों, दस्तावेजों और जानकारीपूर्ण पैनलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. इस प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में छात्र, इतिहास प्रेमी और पर्यटकों ने देखा तथा सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास को करीब से जाना.
कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने किया. उन्होंने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आस्था, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है. वर्ष 1026 में हुए प्रथम आक्रमण के एक हजार वर्ष पूरे होने और 1951 में मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठापन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह पर्व देश की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्मरण कराने वाला अभियान है.
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51 चित्रों में मंदिर से जुड़ी गाथा: अल्बर्ट हॉल के सुपरिंटेंडेंट महेंद्र कुमार ने बताया कि कला एवं संस्कृति विभाग के निर्देश पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है. इसमें 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किए जाने की जानकारी दी गई है. प्रदर्शनी में 51 चित्रों के माध्यम से पिछले 75 वर्षों में सोमनाथ मंदिर के पुनरोत्थान की गौरव गाथा को प्रदर्शित किया गया है.
शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना: युवाओं ने प्रदर्शनी को खासा पसंद किया और इसे भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया. पर्यटकों ने भी इसे अनोखा अनुभव बताया. एक पर्यटक ने कहा कि खुद सोमनाथ जाने के बावजूद यह प्रदर्शनी नया अनुभव रही, जबकि दूसरे ने कहा कि इतिहास जानने के बाद सोमनाथ जाने की जिज्ञासा और बढ़ गई है. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत देवस्थान विभाग की ओर से राजस्थान के 41 जिलों में प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए. जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी.
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