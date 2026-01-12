ETV Bharat / state

रंगों और खुशबू का मेला: भीलवाड़ा के फ्लावर शो में इसरो रॉकेट से लेकर डांसिंग मोर तक, सब कुछ फूलों का

भीलवाड़ा: शहर के अजमेरी पुलिया के पास स्थित एमटीएम सोसायटी में पांच दिवसीय फूल प्रदर्शनी (फ्लावर शो) का आयोजन किया जा रहा है. इसका शुभारंभ 10 जनवरी को संत-महात्माओं की उपस्थिति में धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ. फ्लावर शो के आयोजकों ने कहा कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है. यहां किचन गार्डन के पौधों को देखकर महिलाएं अपने घर पर भी किचन गार्डन तैयार कर सकती हैं.

इस प्रदर्शनी में 25 हजार से अधिक रंग-बिरंगे एवं खुशबूदार पौधे लगाए गए. इसमें 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं. इस प्रदर्शनी में रंग-बिरंगे मनमोहक फूलों से बनी 15 से अधिक आकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इनमें 15 फीट ऊंचा इसरो रॉकेट, आईफोन मोबाइल, चाय की केतली व कप, चींटियां, पर्स, कैप, '3 इडियट्स' की कुर्सी, छोटा भीम, ढोल, गिटार, सारंगी, बत्तख परिवार, नाव, पुर की उड़न छतरी, नृत्य करता मोर, फल, मटकी डांस, ढोल, घड़ी, मंदिर एवं रोपवे पर फूलों की अद्भुत सजावट शामिल है. प्रदर्शनी में फूलों के प्राकृतिक रंगों और सुगंध ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

कार्यक्रम में शहर के सात विद्यालयों द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक फूलों की रंगोली तथा प्रदर्शनियों ने भी विशेष ध्यान आकर्षित किया. विद्यार्थियों की रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाती यह प्रदर्शनियां दर्शकों द्वारा खूब सराही जा रही हैं. भीलवाड़ा प्लांट फ्लावर सोसायटी की संयोजक आशा खंडेलवाल ने बताया कि प्लांट फ्लावर समिति, भीलवाड़ा की ओर से 10 से 14 जनवरी तक जिला मुख्यालय पर यह पुष्प प्रदर्शनी (फ्लावर शो) का आयोजन किया जा रहा है.