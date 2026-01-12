ETV Bharat / state

रंगों और खुशबू का मेला: भीलवाड़ा के फ्लावर शो में इसरो रॉकेट से लेकर डांसिंग मोर तक, सब कुछ फूलों का

राजस्थान का नंबर वन फ्लावर शो है. इसमें 25 हजार पौधे और 30 तरह की प्रजातियों के पौधों से बनी 15 मूर्तियां-आकृतियां लगाई गई हैं.

Flower Show In Bhilwara
प्रदर्शनी में सजे फूल (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: शहर के अजमेरी पुलिया के पास स्थित एमटीएम सोसायटी में पांच दिवसीय फूल प्रदर्शनी (फ्लावर शो) का आयोजन किया जा रहा है. इसका शुभारंभ 10 जनवरी को संत-महात्माओं की उपस्थिति में धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ. फ्लावर शो के आयोजकों ने कहा कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है. यहां किचन गार्डन के पौधों को देखकर महिलाएं अपने घर पर भी किचन गार्डन तैयार कर सकती हैं.

इस प्रदर्शनी में 25 हजार से अधिक रंग-बिरंगे एवं खुशबूदार पौधे लगाए गए. इसमें 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं. इस प्रदर्शनी में रंग-बिरंगे मनमोहक फूलों से बनी 15 से अधिक आकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इनमें 15 फीट ऊंचा इसरो रॉकेट, आईफोन मोबाइल, चाय की केतली व कप, चींटियां, पर्स, कैप, '3 इडियट्स' की कुर्सी, छोटा भीम, ढोल, गिटार, सारंगी, बत्तख परिवार, नाव, पुर की उड़न छतरी, नृत्य करता मोर, फल, मटकी डांस, ढोल, घड़ी, मंदिर एवं रोपवे पर फूलों की अद्भुत सजावट शामिल है. प्रदर्शनी में फूलों के प्राकृतिक रंगों और सुगंध ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

पढ़ें: भरतपुर में मेगा फ्लावर शो: 40 साल तक के नन्हे वृक्ष देख रोमांचित हुए लोग

कार्यक्रम में शहर के सात विद्यालयों द्वारा तैयार की गई प्राकृतिक फूलों की रंगोली तथा प्रदर्शनियों ने भी विशेष ध्यान आकर्षित किया. विद्यार्थियों की रचनात्मकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाती यह प्रदर्शनियां दर्शकों द्वारा खूब सराही जा रही हैं. भीलवाड़ा प्लांट फ्लावर सोसायटी की संयोजक आशा खंडेलवाल ने बताया कि प्लांट फ्लावर समिति, भीलवाड़ा की ओर से 10 से 14 जनवरी तक जिला मुख्यालय पर यह पुष्प प्रदर्शनी (फ्लावर शो) का आयोजन किया जा रहा है.

Flower Show In Bhilwara
फूलों से बना मोर (ETV Bharat Bhilwara)

यह भी पढ़ें: गुलदाउदी की महक से गुलजार हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस, डिप्टी सीएम ने फ्लावर शो का किया उद्घाटन

इस फ्लावर शो में लगाए गए 25 हजार पौधों में से अधिकतर पौधे अन्य प्रदेशों से मंगवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि परिवार में महिलाओं की खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है, जहां सब्जियों के लिए प्रतिदिन काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस फ्लावर शो को देखने आई महिलाएं किचन गार्डन वाले पौधों की प्रदर्शनी को देखकर घर पर ही किचन गार्डन तैयार कर सकती हैं. वहीं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए फूलों से इसरो के रॉकेट की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे बच्चों में फूलों व पौधों की जानकारी बढ़ सके.

Flower Show In Bhilwara
संगीत की सजी म​हफिल (ETV Bharat Bhilwara)

यह भी पढ़ें: ठंडे इलाकों में उगने वाला फूल 'गुलदाउदी' उगा रहे हैं जयपुर में, जानिए कैसै और कितनी हो रही है आमदनी

25 हजार पौधों की प्रदर्शनी: प्लांट फ्लावर समिति के प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि यह प्रदर्शनी 14 जनवरी तक चलेगी. सोनी ने दावा किया कि यह राजस्थान का नंबर वन फ्लावर शो है, जिसमें 25 हजार पौधे और 30 तरह की प्रजातियों के पौधों से बनी 15 मूर्तियां-आकृतियां लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण और फूलों के प्रति जिज्ञासा एवं जानकारी बढ़ाना है. साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ घर में रसायन युक्त सब्जियों से बचने के लिए किचन गार्डन तैयार करने के लिए प्रेरित करना है.

Flower Show In Bhilwara
फूलों से बची चाय की केतली (ETV Bharat Bhilwara)

TAGGED:

FLOWER EXHIBITION
VARIOUS PLANT SPECIES IN SHOW
NUMBER ONE FLOWER SHOW OF RAJASTHAN
FLOWER SHOW IN BHILWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.