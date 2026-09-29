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"बेटियां किसी से कम नहीं हैं, उन्हें समान अवसर दें" पारुल चौधरी के पिता ने कहा- सीना गर्व से चौड़ा हो गया

पारुल चौधरी के घर में जश्न का माहौल, पढ़िए परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा?

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पारुल चौधरी के परिजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 8:39 PM IST

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मेरठ : किसान की बेटी पारुल चौधरी ने इस बार भी एशियाई खेलों में दो मेडल अपने नाम किए हैं. पहले रविवार, उसके बाद फिर सोमवार को उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया. इस उपलब्धि पर इकलौता गांव स्थित उनके घर में जश्न का माहौल है. परिवार, समाज और रिश्तेदार लगातार बधाई देने पहुंच रहे हैं. इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम भी उनके घर पहुंची और उनके परिजनों से खास बातचीत की. पढ़िए परिजनों ने क्या कुछ बताया...

पारुल चौधरी के परिजनों से बातचीत (Video Credit; ETV Bharat)

पारुल के पिता कृष्णपाल सिंह ने कहा कि वह अपनी बेटी की परफॉर्मेंस से खुश हैं और उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बेटी ने बहुत मेहनत की है. 2023 में इसी प्रतियोगिता में दो मेडल लाई थी. इस बार फिर देश के लिए मेडल ला रही है, इससे उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है.

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पारुल चौधरी के मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि जब पारुल कक्षा आठवीं में पढ़ती थीं, तभी से उनका खेलों की तरफ रुझान हो गया था. पहले स्कूल की चैंपियन बनीं, फिर तहसील और जिले की चैंपियन रहीं और उनका सफर आगे बढ़ता गया.

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पारुल चौधरी और मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

पारुल के पिता ने कहा कि किसी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, कि उनकी बेटी को राष्ट्रपति बधाई दे चुकी हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है. स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता लगातार परिवार से संपर्क करके सफलता के लिए खुशी का इजहार कर रहे हैं. परिवार में सभी खुश हैं. उन्होंने कहा कि बस इतना ही कहेंगे कि बेटियों को आगे लाएं, उन्हें समान अवसर दें, बेटियां किसी से कम नहीं हैं.

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पारुल चौधरी के मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि अब बस उनकी एक जिम्मेदारी है कि बेटी के हाथ पीले करने हैं. जब वह घर आएगी तो उससे बात करेंगे, ताकि हम माता-पिता का जो फर्ज है उसे भी निभा लें.

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पारुल चौधरी और मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, पारुल की भाभी पूजा का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि हम जिस रूम में बैठे हैं, यह पारुल दीदी का ही कमरा है. यहां उनके बचपन से अब तक के सभी सर्टिफिकेट, मेडल हैं. बच्चों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है. मेरी एक बेटी है, वह भी अपनी बुआ की तरह बनना चाहती है. पारुल का घर में भव्य स्वागत किया जाएगा.

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घर में रखे मेडल (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान पारुल चौधरी के भाई राहुल ने कहा कि इस बार बहन ने राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड भी बनाया है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है. मैं इतना कह सकता हूं हैं कि मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है.

ये भी पढ़ें- पारुल के 'पावर' से इंडिया की चांदी: दो एशियन गेम्स में दो-दो मेडल,रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय एथलीट

Last Updated : September 29, 2026 at 8:39 PM IST

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पारुल चौधरी का परिवार
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