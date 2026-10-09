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जेल से फरार कैदी ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 'बम' होने का दावा कर धमकाया, पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम

फरार आरोपी ( PIC CREDIT: CHAMBA POLICE )

चंबा: डेढ़ साल से राजपुरा जेल से फरार चल रहे मुजरिम इब्राहिम पर हथियारों के साथ चुराह उपमंडल के नरेड़ गांव में एक घर में घुस कर सनसनी फैलाने का आरोप है. इब्राहिम ने पहले परिवार के सदस्यों को डरा-धमका कर कुछ देर के लिए बंधक बनाए रखा और फिर वहां से फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर चप्पे-चप्पे पर नाकेबंदी कर सर्च ऑप्रेशन तेज कर दिया है.

परिवार ने बताया कि वीरवार देर रात नरेड़ निवासी दिलदारो अपने ससुर बशीर के साथ घर के आंगन में पशुओं से जुड़ा काम कर रही थीं. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति उनके घर में दाखिल हुआ. उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने काले रंग का कोट, स्लेटी कुर्ता-पायजामा और काली पगड़ी पहन रखी थी. परिजनों के अनुसार, उस व्यक्ति के हाथों में हथियार थे, जब परिवार ने उससे पूछताछ की, तो उसने अपनी पहचान इब्राहिम के रूप में दी और बताया कि वो जेल से फरार हुआ मुजरिम है. ये जानकारी किसी और को देने पर उसने परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और दावा किया कि उसके पास विस्फोटक भी है.