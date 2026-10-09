जेल से फरार कैदी ने घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, 'बम' होने का दावा कर धमकाया, पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम
जेल से फरार मुजरिम ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया. पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:38 PM IST
चंबा: डेढ़ साल से राजपुरा जेल से फरार चल रहे मुजरिम इब्राहिम पर हथियारों के साथ चुराह उपमंडल के नरेड़ गांव में एक घर में घुस कर सनसनी फैलाने का आरोप है. इब्राहिम ने पहले परिवार के सदस्यों को डरा-धमका कर कुछ देर के लिए बंधक बनाए रखा और फिर वहां से फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर चप्पे-चप्पे पर नाकेबंदी कर सर्च ऑप्रेशन तेज कर दिया है.
परिवार ने बताया कि वीरवार देर रात नरेड़ निवासी दिलदारो अपने ससुर बशीर के साथ घर के आंगन में पशुओं से जुड़ा काम कर रही थीं. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति उनके घर में दाखिल हुआ. उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने काले रंग का कोट, स्लेटी कुर्ता-पायजामा और काली पगड़ी पहन रखी थी. परिजनों के अनुसार, उस व्यक्ति के हाथों में हथियार थे, जब परिवार ने उससे पूछताछ की, तो उसने अपनी पहचान इब्राहिम के रूप में दी और बताया कि वो जेल से फरार हुआ मुजरिम है. ये जानकारी किसी और को देने पर उसने परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और दावा किया कि उसके पास विस्फोटक भी है.
परिवार से फीन छीनकर किया कॉल
परिवार ने बताया कि आरोपी ने डरा-धमका कर महिला का फोन लिया और 'रसीलो' नाम के किसी व्यक्ति को कॉल की. उसने फोन पर कहा कि वो अब धार-पठानकोट की तरफ आ रहा है. इसके बाद उसने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को भी फोन कर धमकाया. करीब आधे घंटे तक घर में रहने के बाद आरोपी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकला. परिजनों ने किसी तरह खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस चौकी नकरोड़ को इस घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही नकरोड़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के रिहायशी इलाकों और जंगलों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक आरोपी वहां से निकल चुका था.
लड़की को अगवा करने का था आरोप
यहां स्पष्ट कर दें कि आरोपी इब्राहिम का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. करीब डेढ़ साल पहले उस पर एक युवती को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगा था. इस मामले में महिला थाना चम्बा में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायिक हिरासत में राजपुरा जेल भेज दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वह राजपुरा जेल से फरार होने में कामयाब हो गया, तब से लेकर अब तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम
उधर, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि 'पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस विभाग ने इस फरार अपराधी की सूचना देने वाले के लिए 25,000 रुपए के नकद ईनाम की घोषणा की है.'
ये भी पढ़ें: 'धरती पर बोझ हैं इस किस्म के लोग', कंगना रनौत पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, इस्तीफा देने की दी सलाह