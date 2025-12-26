ETV Bharat / state

हाउसिंग बोर्ड की अब होगी खुद की प्रवर्तन शाखा, हटा सकेंगे अपनी संपत्ति से अतिक्रमण

हाउसिंग बोर्ड की ओर से नवंबर में ऑक्शन से कुल 81 संपत्तियों से 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ.

बैठक लेते हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष (Etv Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 7:43 PM IST

जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों और आवासीय योजनाओं पर वर्षों से जारी अतिक्रमण अब महज कागजी नोटिसों तक सीमित नहीं रहेंगे. मंडल ने अब सख्त कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी अलग प्रवर्तन शाखा गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें 51 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेंगे. शुक्रवार को आयोजित मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि की मौजूदगी में यह अहम फैसला लिया गया.

राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक 2020 के पास होने के बाद आवासन मंडल को अपनी जमीन और उस पर बनी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की शक्तियां तो मिल गई थीं, लेकिन खुद की प्रवर्तन टीम न होने के कारण जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में मंडल की खाली जमीनों, अधूरी योजनाओं और आरक्षित भूखंडों पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटाया नहीं जा पा रहा था. इससे हाउसिंग बोर्ड को राजस्व हानि भी हुई. अब हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों की रक्षा और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करने जा रहा है. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है और अब इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा.

51 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर लगाए जाएंगे: इस संबंध में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि आवासन मंडल की संपत्तियों का सीमांकन कर साइनेज, फेंसिंग और आवश्यकतानुसार चारदीवारी करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, जेडीए और निगम की तर्ज पर हाउसिंग बोर्ड की विजिलेंस टीम के गठन के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा.

1 महीने में बटोरे 317 करोड़ का राजस्व: मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने बताया कि नीलामी और प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को मिल रहे रिस्पॉन्स से स्पष्ट है कि बोर्ड पर आम जनता का भरोसा फिर लौट रहा है. हाउसिंग बोर्ड की ओर से नवंबर महीने में किए गए ऑक्शन से अलवर, जोधपुर और जयपुर में कुल 81 संपत्तियों से लगभग 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. उन्होंने मिशन मोड में भूमि चिह्नांकन कर नई आवासीय योजनाएं शुरू करने और ड्रोन सर्वे के निर्देश भी दिए. साथ ही, आरएफएसडीएल के माध्यम से मंडल की कई वर्षों से बची संपत्तियों का अध्ययन करवाकर उनके समयबद्ध निस्तारण की नीति लाने के निर्देश दिए. इस दौरान विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई.

