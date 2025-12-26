ETV Bharat / state

हाउसिंग बोर्ड की अब होगी खुद की प्रवर्तन शाखा, हटा सकेंगे अपनी संपत्ति से अतिक्रमण

बैठक लेते हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों और आवासीय योजनाओं पर वर्षों से जारी अतिक्रमण अब महज कागजी नोटिसों तक सीमित नहीं रहेंगे. मंडल ने अब सख्त कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी अलग प्रवर्तन शाखा गठित करने का फैसला लिया है, जिसमें 51 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहेंगे. शुक्रवार को आयोजित मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि की मौजूदगी में यह अहम फैसला लिया गया. राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक 2020 के पास होने के बाद आवासन मंडल को अपनी जमीन और उस पर बनी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की शक्तियां तो मिल गई थीं, लेकिन खुद की प्रवर्तन टीम न होने के कारण जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में मंडल की खाली जमीनों, अधूरी योजनाओं और आरक्षित भूखंडों पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटाया नहीं जा पा रहा था. इससे हाउसिंग बोर्ड को राजस्व हानि भी हुई. अब हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों की रक्षा और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करने जा रहा है. बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है और अब इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा. पढ़ें: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, जल्द बनेंगे 192 नए फ्लैट