दिल्ली में चली गोलियां: यमुना खादर में एनकाउंटर के बाद आरोपी अस्पताल में भर्ती, लाहौरी गेट में भी फायरिंग
दिल्ली में गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दो लोग घायल हुए हैं.
Published : November 26, 2026 at 8:46 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर चली गोलियों से इलाके में दहशत फैल गई. नई उस्मानपुर के यमुना खादर में जहां पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने मुठभेड़ के बाद आरोपी अमन गुर्जर को पैर में गोली मारकर दबोच लिया, तो वहीं बुधवार रात फतेहपुरी इलाके में आपसी कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया. घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
नॉर्थ दिल्ली के लाहौरी गेट में स्थित फतेहपुरी इलाके में बुधवार रात युवकों के एक समूह के बीच हुई कहासुनी के बाद अचानक फायरिंग हो गई. इस वारदात में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया. गनीमत रही कि गोली युवक के पैर के अंगूठे में लगी, जिससे उसकी जान बच गई. घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
#WATCH | Delhi: An encounter broke out between the North-East District Special Staff team and an accused, Aman Gurjar, in the Yamuna Khadar area near the New Usmanpur police station. The accused sustained a gunshot wound to his leg during the encounter. pic.twitter.com/Z7MAXTH1RN— ANI (@ANI) November 25, 2026
डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया, बुधवार देर रात फतेहपुरी इलाके में गोली चलने की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से की गई शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि इलाके में लड़कों के एक ग्रुप के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस और कहासुनी हो रही थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर एक युवक ने हथियार निकालकर फायरिंग कर दी. इस दौरान वहां मौजूद एक युवक के पैर के अंगूठे में गोली जा लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.
LNJP अस्पताल में चल रहा इलाज
घायल युवक को उपचार के लिए लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल ले जाया गया। युवक की हालत फिलहाल स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। पुलिस घायल युवक के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है, जिससे घटना की पूरी कड़ियों को जोड़ा जा सके। अभी युवकों के बीच हुए झगड़े की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और न ही गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी की पहचान हो सकी है। क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सबूत और खाली खोखे जुटाए हैं.
आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जिससे हमलावरों के भागने के रूट और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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