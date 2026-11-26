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दिल्ली में चली गोलियां: यमुना खादर में एनकाउंटर के बाद आरोपी अस्पताल में भर्ती, लाहौरी गेट में भी फायरिंग

यमुना खादर में एनकाउंटर ( ANI )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर चली गोलियों से इलाके में दहशत फैल गई. नई उस्मानपुर के यमुना खादर में जहां पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने मुठभेड़ के बाद आरोपी अमन गुर्जर को पैर में गोली मारकर दबोच लिया, तो वहीं बुधवार रात फतेहपुरी इलाके में आपसी कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया. घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

नॉर्थ दिल्ली के लाहौरी गेट में स्थित फतेहपुरी इलाके में बुधवार रात युवकों के एक समूह के बीच हुई कहासुनी के बाद अचानक फायरिंग हो गई. इस वारदात में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया. गनीमत रही कि गोली युवक के पैर के अंगूठे में लगी, जिससे उसकी जान बच गई. घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.