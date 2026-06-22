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देहरादून धर्मावाला टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट, मार मारकर किया लहुलूहान, वीडियो आया सामने

उत्तराखंड में आए दिन सड़कों पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है. ताजा मामला देहरादून के धर्मावाला टोल प्लाजा का है.

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देहरादून के धर्मावाला टोल प्लाजा पर मारपीट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 7:37 PM IST

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विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के विकासनगर इलाके में धर्मावाला नए टोल प्लाजा पर कुछ युवकों ने टोलकर्मी के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसे बेहरमी से पीटकर लहू लूहान कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

वीडियो में मारपीट करने वाले युवक नशे में धुत नजर आ रहे हैं. फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार हिमाचल नंबर की कार सवार कुछ युवक धर्मावाला टोल प्लाजा पर पहुंचे थे. वहीं पर उनका किसी बात को लेकर टोल कर्मी से विवाद हो गया. कुछ ही देर में ये विवाद हाथापाई में बदल गया.

देहरादून धर्मावाला टोल प्लाजा पर कर्मचारी से मारपीट (ETV Bharat)

चश्मदीदों के मुताबिक, कार में सवार लोग नशे की हालत में थे और उन्होंने अचानक टोल कर्मी पर हमला कर दिया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नशे में धुत युवक किस तरह टोल कर्मी पर टूट पड़े. आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए टोलकर्मी पर लात-घूंसे बरसाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. टोल कर्मी के लहूलुहान होने के बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ.

टोलकर्मी से मारपीट करने के बाद सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए. वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया. पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. सहसपुर सीओ अनुज कुमार ने बताया कि इस मामले में एफआईआर हो चुकी है और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है .पुलिस जांच मे जुटी हुई है.

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