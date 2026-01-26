ETV Bharat / state

कोटद्वार में हाथी का हमला, गाय चराने गए 70 साल के बुजुर्ग को पटक-पटक कर मार डाला

कोटद्वार: पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार क्षेत्र में रविवार को जंगल में गाय चराने और लकड़ी लेने गए एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया. हाथी के हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जानकारी के अनुसार, शिवपुर के निकट रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के सुखरो नंबर-2 में सड़क से लगभग ढाई किलोमीटर अंदर जंगल में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला. मृतक की पहचान शिवपुर निवासी बृजमोहन सिंह (उम्र करीब 70 वर्ष) के रूप में हुई है.

कोटद्वार में गाय चराने गए वृद्ध को हाथी ने मार डाला: कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि बृजमोहन सिंह रविवार को अपने साथी हेमेंद्र सिंह कंडारी के साथ जंगल में लकड़ी लेने और गाय चराने गए थे. इसी दौरान अचानक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटक-पटक कर मार डाला. घटना के बाद वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई हेतु बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचाया. क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. वन विभाग द्वारा लोगों से जंगल क्षेत्र में सावधानी बरतने की अपील की गई है.

कोटद्वार में हाथियों की दहशत: बताया जा रहा है कि मृतक का नाम बृजमोहन था, जो अपनी वृद्ध पत्नी के साथ शिवपुर में निवास करता था. लगातार बढ़ रही मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लैंसडाउन वन प्रभाग में एक के बाद एक हो रही घटनाओं से जहां ग्रामीणों में भय व्याप्त है, वहीं पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.