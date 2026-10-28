ETV Bharat / state

रुद्रपुर में बाघ एक्सप्रेस की टक्कर से नर हाथी की मौत, दो घंटे तक रुकी रही ट्रेन, 1000 यात्री थे सवार

ट्रेन से टकराकर हाथी की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग के लोग पहुंच गए ( Etv Bharat )

ट्रेन की चपेट में आया हाथी: टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाथी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में हाथी का एक दांत भी टूट गया, जबकि रेलवे की विद्युत लाइन को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद ट्रेन करीब दो घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही. सूचना मिलते ही वन विभाग और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को ट्रैक से हटवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की जांच की जा रही है.