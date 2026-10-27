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वृद्धा को ले गया अपने घर...गहने लूटने के बाद शव जलाकर कोठारी नदी में बहाई अस्थियां, दो गिरफ्तार

मृतका कमला देवी और नदी में अवशेषों की तलाश ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले लापता हुई वृद्धा की हत्या कर शव जला दिया गया. इतना ही नहीं, आरोपी ने अस्थियां एवं राख भी नदी में बहा दी. महिला की हत्या के पीछे पैसों के लेनदेन एवं प्रोपर्टी का मामला सामने आ रहा है. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. नदी में महिला के शव के अवशेष की तलाश की गई.