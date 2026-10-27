वृद्धा को ले गया अपने घर...गहने लूटने के बाद शव जलाकर कोठारी नदी में बहाई अस्थियां, दो गिरफ्तार
भीलवाड़ा में 15 दिन से लापता महिला की जानकार युवक ने पैसे के लेनदेन में ली जान.
Published : October 27, 2026 at 8:36 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र से 15 दिन पहले लापता हुई वृद्धा की हत्या कर शव जला दिया गया. इतना ही नहीं, आरोपी ने अस्थियां एवं राख भी नदी में बहा दी. महिला की हत्या के पीछे पैसों के लेनदेन एवं प्रोपर्टी का मामला सामने आ रहा है. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. नदी में महिला के शव के अवशेष की तलाश की गई.
डीवाईएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि शहर के वीर सांवरकर चौक निवासी कमला देवी काकरिया (72) 15 दिन पहले लापता हो गई थीं. उनकी पुत्रवधू रवीना देवी ने 12 अक्टूबर को भीमगंज थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 50 वर्षीय रवि तापड़िया को हिरासत में लिया. उससे कड़ाई से पूछताछ की तो सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ. डिप्टी सज्जन सिंह ने कहा, रवि महिला से पैसे उधार लेता था. पुलिस इस केस के हर बिंदु की जांच कर रही है.
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घरों में खाने बनाती थी मृतका: भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि रवीना देवी ने रिपोर्ट में बताया कि सास कमला देवी घरों में खाना बनाने का काम करती थी. उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. कमला देवी अंतिम बार आरके कॉलोनी निवासी रवि तापड़िया के साथ जाते दिखी. रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले वह गुमराह करता रहा. इसके बाद मनोवैज्ञानिक और कठोरता से पूछताछ की तो कमला की हत्या कबूल ली. वारदात में रवि का दोस्त हीरा सिंधी शामिल था. पुलिस ने रवि और हीरा को गिरफ्तार कर लिया.
पैसों का लेनदेन था: पुलिस के अनुसार, आरोपी रवि का कमला देवी के घर आना जाना था. उसके अधिकांश पैसों के लेनदेन का काम रवि ही करता था. रवि कमला की किसी सम्पत्ति को खुद के नाम हस्तांतरित भी कराना चाहता. पुलिस के अनुसार महिला ने रवि से रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. रवि ने बताया कि कमला देवी को पहले सुभाष नगर थाना क्षेत्र के छोटी पुलिया स्थित अपने मकान पर ले गया. वहां साथी हीरा सिंधी के साथ मिलकर कमला का मुंह दबाया और फिर गला घोंट दिया. उसके गहने लूट लिए. कमला की पहचान ना हो, इसलिए शव जला दिया.
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अपने घर में जलाया शव: रवि ने कमला का शव अपने घर में जलाया और अवशेष पालड़ी रोड स्थित कोठारी नदी में डाल दिए. रवि के खुलासे के बाद मंगलवार को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका के अवेशेषों की नदी में तलाश की. गोताखारों के साथ एफएसएल और जेसीबी की मदद से अवशेष तलाशे गए.चौधरी ने बताया कि आरोपी रवि एवं हीरा सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. मतृका की राख और हड्डियों का परिजनों से डीएनए टेस्ट से मिलान कराया जाएगा.
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