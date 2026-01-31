गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी, आभूषण उतरवाए और हो गए फरार
पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक उनकी मां कुसुम नेगी के साथ दो अज्ञात लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है.
Published : January 31, 2026 at 8:41 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में ठगी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. राह चलती महिला के साथ धार्मिक आस्था का सहारा लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है. जितेंद्र नेगी द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के मुताबिक उनकी मां कुसुम नेगी के साथ एसोटेक अपार्टमेंट के पास दो अज्ञात लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है. जितेंद्र ने ठगी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की उम्र 35 वर्ष और 45 वर्ष बताई है.
पीड़िता कुसुम नेगी ने बताया कि मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हैं और पता पूछने के बहाने बातचीत करने लगते हैं. मैं उन्हें पता बताती हूं और इसी बीच बातचीत के दौरान कहते हैं कि तुम्हारे घर की तमाम परेशानियां दूर कर देंगे. जमीन पर पड़े पत्ते को उठाकर कहने लगे कि इसमें भगवान दिखाई देंगे. इसी बीच अपनी बातों में उलझा कर और बहलाकर मंगलसूत्र, मोबाइल फोन और कानों के कुंडल मांगे. जैसे ही मैंने उन्हें तमाम सामान दिया वह तुरंत वहां से फरार हो गए.
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक 31 जनवरी 2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनकी माँ के साथ एचपी पेट्रोल पम्प के सामने एसोटेक अपार्टमेन्ट के पास दो व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष और 45 वर्ष थी उनके द्वारा उनको बहलाया, फुसलाया गया. पहले एड्रेस पूछने के बहाने उनसे बातचीत की गयी फिर पत्तों को उठाकर उसमें भगवान दिखाने की बात की गयी.
प्रियाश्री पाल ने आगे बताया कि ठगों द्वारा बुजुर्ग महिला को बताया गया कि अगर आपको इन पत्तों में भगवान दिख जायेगें, जिससे आपके घर की परेशानियाँ दूर हो जाएँगी. अपनी बातों में बहला-फुसलाकर उनके मंगलसूत्र, मोबाइल फोन और कानों के कुण्डल लेकर चले गये. इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. कई टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जायेगा.
