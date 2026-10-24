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हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, ओवरलोड ट्रॉली हुई बेकाबू, राह चलती बुजुर्ग को कुचला, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

ओवरलोड ट्रॉली ने बुजुर्ग महिला को कुचला ( PHOTO-ETV Bharat )

घटना के मुताबिक, 18 अक्टूबर को श्यामपुर थाना क्षेत्र के लालढांग में कटेबड़ गांव के पास एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सड़क से गुजर रही थी. पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क चलती महिला को टक्कर मार दी. हादसा होते ही महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में खनन सामग्री भरी हुई थी और ओवरलोड होने के कारण ट्रैक्टर के अगले पहिये ऊपर उठे हुए थे. यह घटना पेट्रोल पंप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.