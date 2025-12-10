ETV Bharat / state

घर में अकेली सो रही वृद्धा की हत्या; धारदार हथियार से सिर पर किया वार, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

उन्नाव के अचलगंज इलाके में वारदात, वृद्धा का पति रायबरेली में काम पर गया था, घटना के बाद गांव में दहशत.

घटना के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस.
घटना के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव : धारदार हथियार से सिर में वारकर वृद्धा की हत्या कर दी गई. वारदात मंगलवार रात की है. बुधवार की सुबह पड़ोसियों ने घर में बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव देखा. ग्रामीणों के अनुसार महिला की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

अचलगंज थाना क्षेत्र के मन्नाखेड़ा गांव में नगीना (62) रहती थी. उनके पति रामखेलावन रायबरेली जिले में जल निगम में काम करते हैं. वह कई दिनों से वहीं पर थे. गांव में उनकी पत्नी अकेली थी.

वारदात से गांव में दहशत. (Video Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों के अनुसार बुधवार की सुबह गांव के लोग सोकर उठे तो काफी देर नगीना बाहर नजर नहीं आई. इससे लोगों को संदेह होने लगा. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. गांव के लोगों ने घर के अंदर झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए. अंदर चारपाई के पास नगीना की खून से सनी लाश पड़ी थी.

गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. अचलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया. टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, हथियार के निशान, पैरों के निशान और घर के अंदर-बाहर मौजूद अन्य साक्ष्य जुटाए.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला के सिर में धारदार हथियार से हमला करने के कारण उसकी मौत हुई. पुलिस लूट, रंजिश आदि के एंगल पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ग्रामीणों के अनुसार वृद्धा शांत स्वभाव की थी. उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. मामले में पति ने पत्नी की हत्या की तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामले में सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है. हत्यारे की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. गांव में बाहर से आने-जाने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में युवती का गला रेता; गंगा में उतराता मिला युवक का शव, विधायक ने कही ऐसी बात

TAGGED:

OLD WOMAN MURDER SENSATION
WOMAN SLEEPING ALONE HOME MURDERED
UP CRIME
उन्नाव बुजुर्ग महिला हत्या
UNNAO MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.