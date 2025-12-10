ETV Bharat / state

घर में अकेली सो रही वृद्धा की हत्या; धारदार हथियार से सिर पर किया वार, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )