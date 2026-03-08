ETV Bharat / state

मिर्जापुर में दीवार गिरने से मलबे में दबी बुजुर्ग महिला की मौत, हमीरपुर में नदी में डूबे किशोर, 1 की मौत

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी के 2 जिलों में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: यूपी में रविवार को 2 जिलों में हादसा हो गया. मिर्जापुर में दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर में नदी में नहाते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई.

मिर्जापुर में हादसा: जनपद के मड़िहान थाना क्षेत्र में अचानक भरभराकर पूरी दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला शांति देवी मलबे में दब गई. ग्रामीण रेस्क्यू कर बाहर निकाल कर निजी वाहन की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. सीओ ऑपरेशन दीपशिखा ने बताया कि दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.

हमीरपुर में नदी में नहाते समय डूबा किशोर: जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलगांव गांव में रविवार दोपहर बिरमा नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. वहीं उसके साथ नहा रहा एक अन्य किशोर भी डूबने लगा था, जिसे ग्रामीण ने नदी में कूदकर बचा लिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू चलाकर किशोर का शव नदी से बाहर निकलवाया. बिलगांव गांव निवासी सुधाचंद्र बैंड बजाने और मजदूरी का काम करता है. उसका 12 साल का बेटा आशीष रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने साथियों शिवा और सत्यम (13) के साथ गांव के पास बिरमा नदी में नहाने गया था. नहाते समय आशीष और सत्यम अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. तीसरे साथी शिवा ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे.

इसी दौरान गांव के हरगोविंद अनुरागी ने जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और सत्यम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना मिलने पर जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से नदी में तलाश शुरू कराई. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शाम करीब 4 बजे आशीष का शव नदी से बरामद कर लिया गया.

थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़े: यूपी में अलग-अलग सड़क हादसों में 14 लोगों की मौत, 17 घायल

TAGGED:

1 TEENAGER DROWNED RIVER DIED
1 TEENAGER DROWNED RIVER HAMIRPUR
ELDERLY WOMAN DIED MIRZAPUR
यूपी में हादसा
ACCIDENT IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.