मिर्जापुर में दीवार गिरने से मलबे में दबी बुजुर्ग महिला की मौत, हमीरपुर में नदी में डूबे किशोर, 1 की मौत

मिर्जापुर: यूपी में रविवार को 2 जिलों में हादसा हो गया. मिर्जापुर में दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर में नदी में नहाते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई.

मिर्जापुर में हादसा: जनपद के मड़िहान थाना क्षेत्र में अचानक भरभराकर पूरी दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला शांति देवी मलबे में दब गई. ग्रामीण रेस्क्यू कर बाहर निकाल कर निजी वाहन की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. सीओ ऑपरेशन दीपशिखा ने बताया कि दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.

हमीरपुर में नदी में नहाते समय डूबा किशोर: जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलगांव गांव में रविवार दोपहर बिरमा नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई. वहीं उसके साथ नहा रहा एक अन्य किशोर भी डूबने लगा था, जिसे ग्रामीण ने नदी में कूदकर बचा लिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू चलाकर किशोर का शव नदी से बाहर निकलवाया. बिलगांव गांव निवासी सुधाचंद्र बैंड बजाने और मजदूरी का काम करता है. उसका 12 साल का बेटा आशीष रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने साथियों शिवा और सत्यम (13) के साथ गांव के पास बिरमा नदी में नहाने गया था. नहाते समय आशीष और सत्यम अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. तीसरे साथी शिवा ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे.