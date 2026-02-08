चंपावत सनिया गांव में पड़ोसी ने दरांती से 80 साल के बुजुर्ग की हत्या, घटना से दहशत में ग्रामीण
चंपावत में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है. घटना के बाद गांव में खौफ का माहौल है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : February 8, 2026 at 7:06 AM IST
चंपावत: जिले में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चंपावत जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव सानिया में बुजुर्ग पर दरांती से हमला कर हत्या कर दी गई. वहीं हत्यारोपी की पहचान मृतक के पड़ोसी सुभाष खर्कवाल के रूप में हुई है. जिसे मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है. फिलहाल सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.
पड़ोसी ने दरांती से बुजुर्ग की हत्या: चंपावत जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी दूर सनिया गांव में एक बुजुर्ग को धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. हत्यारोपी की पहचान मृतक के पड़ोसी सुभाष खर्कवाल के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्याकांड की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. जानकारी के अनुसार, 80 वर्षीय अंबादत्त खर्कवाल पुत्र स्वर्गीय भैरव दत्त खर्कवाल निवासी सनिया शनिवार (7 फरवरी) पर उनके घर के पास ही रहने वाले सुभाष खर्कवाल ने दरांती से कई वार किए. जिससे बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की जांच में जुटी पुलिस: बताया जा रहा है कि अंबादत्त खर्कवाल अकेले ही रहते थे. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन बेटे काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं. कोतवाली प्रभारी बीएस बिष्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पंचनामा भरकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि हत्याकांड की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए चंपावत भेज दिया गया है. बीएस बिष्ट ने कहा कि आगे की कार्रवाई जारी है. वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग की है. वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की गहनता जांच कर रही है.
पढ़ें-