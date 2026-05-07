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सिर्फ 200 रुपये न देने पर हत्या, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बुजुर्ग को चाकुओं से गोदा; इलाके में तनाव

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में देर रात चाकूबाजी की दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या
बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है. यहां 200 रुपये के विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अली अहमद फखरूद्दीन के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार अली अहमद फखरूद्दीन रात में खाना खाने के बाद घर के पास टहलने निकले थे. इसी दौरान एक युवक ने उनसे नशा करने के लिए 200 रुपये मांगे. जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपित ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपित ने लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

नशा के लिए मांगे पैसे

एक चश्मदीद शरफुद्दीन ने बताया कि अली अहमद फखरुद्दीन की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी और वे खाना खाने के बाद टहलते हुए भाई की दुकान पर आए थे. दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी इलाके का ही रहने वाला मोहसिन वहां पहुंचा. मोहसिन नशे की हालत में था. दुकान पर आते ही उसने फखरुद्दीन से शराब पीने के लिए 200 रुपये मांगे. जब फखरुद्दीन ने पैसे देने से मना किया तो मोहसिन ने धमकी देते हुए चाकू से हमला कर दिया.

भाई की आंखों के सामने वारदात

चश्मदीद शरफुद्दीन ने बताया कि आरोपी पहले भाई की पीठ में चाकू घोंपा और फिर पैर पर हमला किया. चाकू इतना बड़ा था कि मैं अकेला उसे रोक नहीं पाया. वहां मौजूद अन्य लोग डर के मारे भाग गए. आरोपी मोहसिन पागलों की तरह हथियार चला रहा था, जिससे किसी की भी जान जा सकती थी. भाई को बचाने के लिए शरफुद्दीन चिल्लाए और परिजनों को बुलाने दौड़े, तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी उत्तर पूर्वी दिल्ली ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है.

मृतक के भाई शरफुद्दीन के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की कई टीमें आरोपी मोहसिन की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

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