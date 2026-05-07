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सिर्फ 200 रुपये न देने पर हत्या, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बुजुर्ग को चाकुओं से गोदा; इलाके में तनाव

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकूबाजी का एक मामला सामने आया है. यहां 200 रुपये के विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अली अहमद फखरूद्दीन के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार अली अहमद फखरूद्दीन रात में खाना खाने के बाद घर के पास टहलने निकले थे. इसी दौरान एक युवक ने उनसे नशा करने के लिए 200 रुपये मांगे. जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपित ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपित ने लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

नशा के लिए मांगे पैसे

एक चश्मदीद शरफुद्दीन ने बताया कि अली अहमद फखरुद्दीन की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी और वे खाना खाने के बाद टहलते हुए भाई की दुकान पर आए थे. दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी इलाके का ही रहने वाला मोहसिन वहां पहुंचा. मोहसिन नशे की हालत में था. दुकान पर आते ही उसने फखरुद्दीन से शराब पीने के लिए 200 रुपये मांगे. जब फखरुद्दीन ने पैसे देने से मना किया तो मोहसिन ने धमकी देते हुए चाकू से हमला कर दिया.