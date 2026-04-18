सड़क पर सो रहे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, सीसीटीवी में दिखी चालक की लापरवाही
चालक ने पहले ट्रक को पीछे लिया और बाद में आगे बढ़ाते समय सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया.
Published : April 18, 2026 at 2:08 PM IST
अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग मजदूरी करने के बाद कुछ देर सड़क के किनारे आराम कर रहा था. इसी दौरान चालक ने पीछे लेते हुए लापरवाही से ट्रक को बुजुर्ग पर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है. घटना के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है.
मृतक बालकिशन (70) के परिजन पीयूष ने बताया कि वह शहर के पास खुदनपूरी गांव के रहने वाले हैं. बुजुर्ग मजदूरी करने के लिए शहर के नमन होटल के पास आए थे. दिन भर काम करने के बाद बुजुर्ग कुछ देर के आराम के लिए सड़क के किनारे लेटे तो उन्हें नींद आ गई. पीयूष ने बताया कि इस दौरान एक ट्रक ने लापरवाही से वाहन को पीछे लिया और आगे निकालने के दौरान बुजुर्ग पर ट्रक का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना के बाद स्थानीय लोग बुजुर्ग को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
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वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरु दत्त सैनी ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिसकर्मी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी. थानाधिकारी सैनी ने बताया कि घटना के संबंध में सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर ट्रक चालक की पहचान की जा रही है.
चालक की लापरवाही : सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ट्रक चालक ने पहले ट्रक को पीछे लिया, फिर आगे करते समय लापरवाही से सड़क पर सोते हुए बुजुर्ग को कुचल दिया. इसके बाद कुछ लोगों ने ट्रक चालक को बताया, जिसके बाद चालक ट्रक से निकलकर कुछ देर तक मौके पर खड़ा रहा, फिर वहां से फरार हो गया.