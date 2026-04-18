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सड़क पर सो रहे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, सीसीटीवी में दिखी चालक की लापरवाही

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग मजदूरी करने के बाद कुछ देर सड़क के किनारे आराम कर रहा था. इसी दौरान चालक ने पीछे लेते हुए लापरवाही से ट्रक को बुजुर्ग पर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है. घटना के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है.

मृतक बालकिशन (70) के परिजन पीयूष ने बताया कि वह शहर के पास खुदनपूरी गांव के रहने वाले हैं. बुजुर्ग मजदूरी करने के लिए शहर के नमन होटल के पास आए थे. दिन भर काम करने के बाद बुजुर्ग कुछ देर के आराम के लिए सड़क के किनारे लेटे तो उन्हें नींद आ गई. पीयूष ने बताया कि इस दौरान एक ट्रक ने लापरवाही से वाहन को पीछे लिया और आगे निकालने के दौरान बुजुर्ग पर ट्रक का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना के बाद स्थानीय लोग बुजुर्ग को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.