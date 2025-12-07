ETV Bharat / state

कोटपूतली में मंदिर सेवादार बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, मामूली विवाद में युवक ने डंडे से किया वार

कोटपूतली: जिले के नारेड़ा गांव में रविवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. गांव के मंदिर में पिछले कई वर्षों से सेवा करने वाले बुजुर्ग की मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने डंडे से सर पर वार कर हत्या कर दी. बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त जगदीश प्रसाद (उम्र करीब 70 वर्ष) निवासी तन खेड़ा निहालपुरा के रूप में हुई है. जगदीश पिछले कई सालों से नारेड़ा गांव के मंदिर में पूजा-पाठ और सेवा का कार्य करते थे.

कोटपूतली डीएसपी राजेन्द्र बुरड़क ने बताया कि रविवार दोपहर बाद पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि नारेड़ा में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही सरुंड थाना प्रभारी यशपाल सिंह व पुलिस टीम के साथ डीएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि आरोपी युवक और बुजुर्ग जगदीश के बीच किसी मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी. गुस्से में आकर युवक ने लकड़ी का डंडा उठाया और जगदीश के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना फैलते ही मंदिर और गांव में सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.