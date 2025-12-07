ETV Bharat / state

कोटपूतली में मंदिर सेवादार बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, मामूली विवाद में युवक ने डंडे से किया वार

कोटपूतली के नारेड़ा गांव में मंदिर में सेवा करने वाले बुजुर्ग जगदीश की मामूली कहासुनी में युवक ने डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Narera murder case
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Kotputli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटपूतली: जिले के नारेड़ा गांव में रविवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. गांव के मंदिर में पिछले कई वर्षों से सेवा करने वाले बुजुर्ग की मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने डंडे से सर पर वार कर हत्या कर दी. बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त जगदीश प्रसाद (उम्र करीब 70 वर्ष) निवासी तन खेड़ा निहालपुरा के रूप में हुई है. जगदीश पिछले कई सालों से नारेड़ा गांव के मंदिर में पूजा-पाठ और सेवा का कार्य करते थे.

कोटपूतली डीएसपी राजेन्द्र बुरड़क ने बताया कि रविवार दोपहर बाद पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि नारेड़ा में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही सरुंड थाना प्रभारी यशपाल सिंह व पुलिस टीम के साथ डीएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे. जांच में पता चला कि आरोपी युवक और बुजुर्ग जगदीश के बीच किसी मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी. गुस्से में आकर युवक ने लकड़ी का डंडा उठाया और जगदीश के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना फैलते ही मंदिर और गांव में सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

इसे भी पढ़ें- घरेलू विवाद में पिता ने की शादीशुदा बेटे की हत्या, मृतक की पत्नी ने की न्याय की मांग

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर एफएसएल और MOB टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाए. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल कोटपूतली की मोर्चरी में रखवाया गया है. डीएसपी राजेन्द्र बुरड़क ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल मामला दर्ज कर गहन जांच की जा रही है. ग्रामीणों में आक्रोश है और मांग की जा रही है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए.

TAGGED:

KOTPUTLI MURDER
TEMPLE SERVANT MURDER
JAGDISH PRASAD MURDER
कोटपूतली में बुजुर्ग की हत्या
NARERA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.