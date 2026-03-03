ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के पीरूमदारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 309 पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पीरूमदारा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई. पुलिस की मदद से घायल को तुरंत रामनगर स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

हादसे के संबंध में मृतक के बेटे गगन दीप ने बताया कि, उनके पिता सुबह अपनी बाइक से काशीपुर की ओर फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहे थे. जैसे ही वह नई बस्ती के पास पहुंचे, तभी काशीपुर की दिशा से आ रही स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 61 वर्षीय सोहन लाल पुत्र बनारसी लाल निवासी भवानीपुर खुल्बे के रूप में हुई है.

परिजनों के अनुसार, सोहन लाल काशीपुर स्थित एक निजी कंपनी की बस में चालक के रूप में कार्यरत थे. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है.

कॉपर पाइप चोरी में गिरफ्तारी: उधम सिंह नगर काशीपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसी के कॉपर पाइप चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए कॉपर पाइप के टुकड़े बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.