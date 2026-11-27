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रामनगर में फिर रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाके में भारी आक्रोश

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: रामनगर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मालधन चौकी क्षेत्र के तुमड़िया डैम प्रथम में एक दर्दनाक हादसे में करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला.

तुमड़िया डैम प्रथम निवासी प्रेम सिंह 60 वर्ष, पुत्र हरनाम सिंह, गुरुवार दोपहर करीब तीन से चार बजे के बीच अपने घर के पास स्थित एक डॉक्टर की दुकान से दवा लेकर साइकिल से वापस घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रेम सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आ गए और कुचलने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन चालक घटनास्थल से फरार हो गया.