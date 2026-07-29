उफनते नदी-नालों का कहर: सहारनपुर में साइकिल समेत नदी में गिरा बुजुर्ग, बरेली में बहे युवक और मासूम
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में उफनते नालों और नदी-घाटों के पास जाने से बचें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 5:54 PM IST
सहारनपुर/ बरेली: उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर हैं. इसी के साथ ही डूबने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. बीते 24 घंटे में सहारनपुर से एक तो बरेली से दो हादसे सामने आए हैं. दोनों जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.
दरअसल, पहली घटना सहारनपुर के देहात कोतवाली थाना इलाके की है, जहां मंगलवार सुबह करीब 9 बजे के देव नगर की ओर से एक बुजुर्ग कृष्ण धाम कॉलोनी की तरफ जा रहे थे. उस समय ढमोला नदी पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था. पुल पर पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया और वह साइकिल सहित नदी में जा गिरा.
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाया गया. इसके बाद बुजुर्ग की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल सका था.
एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. उन्होंने ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव या तेज बहाव वाले पुलों और रास्तों को पार करने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें.
बरेली में गंगा में डूबे युवक और नाले में बहे मासूम का अब तक नहीं मिला सुराग
इधर बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र में बीते 24 घंटे के भीतर डूबने की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महोबा गांव निवासी ओमकार का 22 वर्षीय बेटा गोपाल रोहतापुर रामगंगा घाट पर स्नान करने गया था. स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और तेज बहाव के कारण डूब गया. सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल प्रशासन को अवगत कराया. इसके बाद मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन गोपाल का कोई पता नहीं चल सका.
वहीं, दूसरी घटना मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान आंवला नगर के मोहल्ला खेड़ा में हुई थी. यहां नंदराम प्रजापति का 8 वर्षीय दिव्यांग बेटा प्रीत बारिश में नहाते समय तेज बहाव वाले नाले में गिर गया और बह गया. घटना के बाद से ही पुलिस-प्रशासन और राहत-बचाव दल लगातार उसकी तलाश में जुटा है. बुधवार शाम करीब चार बजे तक प्रीत के लापता हुए 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिल सका. फिलहाल तलाशी अभियान जारी है.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में उफनते नालों और नदी-घाटों के पास जाने से बचें तथा पूरी सावधानी बरतें. एडीएम वित्त संतोष कुमार ने दोनों घटनाओं की पुष्टि करते हुए कहा कि टीमें अपना काम कर रही हैं. पहली घटना में बच्चे की बॉडी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी घटना में भी टीम युवक को तलाशने की कोशिश कर रही है.
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