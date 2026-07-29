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उफनते नदी-नालों का कहर: सहारनपुर में साइकिल समेत नदी में गिरा बुजुर्ग, बरेली में बहे युवक और मासूम

सहारनपुर में साइकिल समेत नदी में गिरा बुजुर्ग ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर/ बरेली: उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर हैं. इसी के साथ ही डूबने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. बीते 24 घंटे में सहारनपुर से एक तो बरेली से दो हादसे सामने आए हैं. दोनों जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. दरअसल, पहली घटना सहारनपुर के देहात कोतवाली थाना इलाके की है, जहां मंगलवार सुबह करीब 9 बजे के देव नगर की ओर से एक बुजुर्ग कृष्ण धाम कॉलोनी की तरफ जा रहे थे. उस समय ढमोला नदी पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था. पुल पर पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया और वह साइकिल सहित नदी में जा गिरा. घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाया गया. इसके बाद बुजुर्ग की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल सका था. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. उन्होंने ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव या तेज बहाव वाले पुलों और रास्तों को पार करने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें.