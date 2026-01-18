ETV Bharat / state

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर वृद्ध ने किया सुसाइड, बेटा बोला- काम की बात कहकर घर से निकले थे

रायबरेली : रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम करीब सात बजे एक वृद्ध ने आत्महत्या कर ली. व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. इस दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान एकता विहार रतापुर के गुलाब चंद्र (65) के रूप में हुई है.

जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. शाम करीब 7 बजकर 14 मिनट पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. जीआरपी थाना इंचार्ज ने बताया कि मृतक गुलाब चंद्र की जेब से उनका पहचान पत्र मिला है. परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि छोटा बेटा कुछ लोगों के साथ आया था. उसने बताया कि शाम को उसके पिता घर में मौजूद दुकान पर आए थे. इसके बाद वह कहीं बाहर जाने की बात कह कर घर से चले गए थे. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की?