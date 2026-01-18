ETV Bharat / state

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर वृद्ध ने किया सुसाइड, बेटा बोला- काम की बात कहकर घर से निकले थे

जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार, परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई.

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़
रायबरेली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भीड़ (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 10:36 PM IST

रायबरेली : रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम करीब सात बजे एक वृद्ध ने आत्महत्या कर ली. व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. इस दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान एकता विहार रतापुर के गुलाब चंद्र (65) के रूप में हुई है.

जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. शाम करीब 7 बजकर 14 मिनट पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. जीआरपी थाना इंचार्ज ने बताया कि मृतक गुलाब चंद्र की जेब से उनका पहचान पत्र मिला है. परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि छोटा बेटा कुछ लोगों के साथ आया था. उसने बताया कि शाम को उसके पिता घर में मौजूद दुकान पर आए थे. इसके बाद वह कहीं बाहर जाने की बात कह कर घर से चले गए थे. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके पिता ने आखिर आत्महत्या क्यों की?

जानकारी के मुताबिक घटना आज रविवार शाम की है. लखनऊ से चलकर वाया रायबरेली प्रयागराज को जाने वाली गाड़ी संख्या 15076 रोजाना की तरह प्लेटफार्म नम्बर 2 पर आई तभी उन्होंने आत्महत्या की है.

जीआरपी थाना इंचार्ज ने यह भी बताया कि मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने की जांच हो रही है. ट्रेन स्टेशन के आने पर उनका शव नजर आया था. पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल शव को पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.


