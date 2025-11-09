ETV Bharat / state

इंटरनेशनल कॉल कर बुजुर्ग डॉक्टर से मांगी 25 लाख रुपए रंगदारी, मुकदमा दर्ज

जयपुर: राजधानी जयपुर में बुजुर्ग डॉक्टर को कॉल कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को बड़ी गैंग का बदमाश बताते हुए 25 लाख रुपए तैयार रखने की धमकी दी है. बदमाश ने रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने की भी धमकी दी. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

वैशाली नगर थानाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वैशाली नगर निवासी बुजुर्ग डॉक्टर ने थाने में शिकायत दी. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच उनके पास पांच बार इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़ी गैंग का बदमाश बताया और 25 लाख रुपए तैयार रखने को कहा. उसने रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने की भी धमकी दी. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम को भी अलर्ट किया. जिन नंबरों से धमकी भरे कॉल आए हैं. उनका तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.