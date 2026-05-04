बुजुर्ग दंपती की मौत: परिजन बोले- जमीन जाने का सदमा, पुलिस ने बताया गृह क्लेश
दंपती ने करीब चार साल पहले सोना-चांदी बेचकर और कर्ज लेकर जमीन खरीदी थी.
Published : May 4, 2026 at 2:51 PM IST
भरतपुर/डीग: जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के वमनबाड़ी में बुजुर्ग दंपती ने आत्महत्या कर ली. घटना को लेकर जहां परिजन जमीन अधिग्रहण और मुआवजा न मिलने के सदमे को वजह बता रहे हैं. वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश को आत्महत्या का कारण बताया है. मृतकों की पहचान रामप्रसाद और उनकी पत्नी रामवती के रूप में हुई है. दोनों ने अपने घर पर ही जान दी. घटना के बाद क्षेत्र में शोक है.
मृतक के दामाद जयसिंह कुमार ने बताया कि दंपती ने करीब चार साल पहले सोना-चांदी बेचकर और कर्ज लेकर जमीन खरीदी थी. हाल में हाइवे का 75 मीटर नियम लागू होने के बाद उनकी जमीन पर निर्माण पर रोक लगा दी गई. उसे सरकारी दायरे में बताया जाने लगा. परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला. इससे वे पिछले दो-तीन महीनों से तनाव में थे.
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जयसिंह कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से नपाई कराई जा रही थी. साफ कहा गया कि 75 मीटर के अंदर निर्माण नहीं होगा. उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने से मानसिक रूप से टूट गए. वहीं, जुरहरा थाने के एएसआई रमेश चंद ने बताया कि बुजुर्ग दंपती ने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या की है. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी. मामले की जांच जारी है.
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