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बुजुर्ग दंपती की मौत: परिजन बोले- जमीन जाने का सदमा, पुलिस ने बताया गृह क्लेश

भरतपुर/डीग: जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के वमनबाड़ी में बुजुर्ग दंपती ने आत्महत्या कर ली. घटना को लेकर जहां परिजन जमीन अधिग्रहण और मुआवजा न मिलने के सदमे को वजह बता रहे हैं. वहीं पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश को आत्महत्या का कारण बताया है. मृतकों की पहचान रामप्रसाद और उनकी पत्नी रामवती के रूप में हुई है. दोनों ने अपने घर पर ही जान दी. घटना के बाद क्षेत्र में शोक है.

मृतक के दामाद जयसिंह कुमार ने बताया कि दंपती ने करीब चार साल पहले सोना-चांदी बेचकर और कर्ज लेकर जमीन खरीदी थी. हाल में हाइवे का 75 मीटर नियम लागू होने के बाद उनकी जमीन पर निर्माण पर रोक लगा दी गई. उसे सरकारी दायरे में बताया जाने लगा. परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला. इससे वे पिछले दो-तीन महीनों से तनाव में थे.