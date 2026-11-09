ट्रैक्टर के साइलेंसर के पास निकला आठ फीट लंबा कोबरा, चालक ने भागकर बचाई जान
एटा में जहरीले सांप को देखकर ट्रैक्टर चालक घबरा गया और वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला. सांप को देखने के लिए लोग पहुंच गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 1:49 PM IST
एटा: कोतवाली देहात क्षेत्र के गंज रोड स्थित नगला भिखारी गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रैक्टर के अंदर साइलेंसर के पास करीब आठ फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया.
अचानक इतने बड़े जहरीले सांप को देखकर ट्रैक्टर चालक घबरा गया और वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. काफी देर तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
जानकारी के अनुसार, नगला भिखारी गांव में ट्रैक्टर खड़ा था. इसी दौरान उसके अंदर साइलेंसर के पास कोबरा सांप दिखाई दिया.
उसे देखते ही चालक ने ट्रैक्टर से दूरी बना ली और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गया. इसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी. सांप को देखने के लिए लोग मौके पर पहुंच गए.
ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके करीब जाकर खतरे में न पड़े.
इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. उन्होंने काफी सावधानी और मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के अंदर से कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया. इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि नगला भिखारी गांव में ट्रैक्टर के अंदर कोबरा सांप निकलने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को ट्रैक्टर के पास से सुरक्षित दूरी पर हटाया गया. इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. रेस्क्यू टीम ने सावधानीपूर्वक सांप को बाहर निकालकर घने जंगल में छोड़ दिया.