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ट्रैक्टर के साइलेंसर के पास निकला आठ फीट लंबा कोबरा, चालक ने भागकर बचाई जान

ट्रैक्टर के साइलेंसर के पास निकला आठ फीट लंबा कोबरा. ( ईटीवी भारत )

एटा: कोतवाली देहात क्षेत्र के गंज रोड स्थित नगला भिखारी गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रैक्टर के अंदर साइलेंसर के पास करीब आठ फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया.

अचानक इतने बड़े जहरीले सांप को देखकर ट्रैक्टर चालक घबरा गया और वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. काफी देर तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

ट्रैक्टर के साइलेंसर के पास निकला आठ फीट लंबा कोबरा. (ईटीवी भारत) जानकारी के अनुसार, नगला भिखारी गांव में ट्रैक्टर खड़ा था. इसी दौरान उसके अंदर साइलेंसर के पास कोबरा सांप दिखाई दिया. उसे देखते ही चालक ने ट्रैक्टर से दूरी बना ली और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गया. इसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी. सांप को देखने के लिए लोग मौके पर पहुंच गए.