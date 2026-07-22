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भीलवाड़ा में एमजीएच प्रशासन ने शुरू की 8 बेड की स्पेशल केयर यूनिट, यहां होगा हाई रिस्क प्रसूताओं का ट्रीटमेंट

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए विशेष वार्ड में 24 घंटे मिलेगी गायनोकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की सेवाएं.

Gynaecology OT and Maternity Ward, MCH, Bhilwara
गायनी ओटी एवं मेटरनिटी वार्ड, एमसीएच, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 5:31 PM IST

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भीलवाड़ा: हाल में महात्मा गांधी अस्पताल में पांच प्रसूताओं की मौत से चेते अस्पताल प्रशासन ने हाई रिस्क प्रसूताओं की विशेष देखभाल के लिए 8 बेड का स्त्री एवं प्रसूति रोग स्पेशल केयर यूनिट शुरू किया. नई इकाई में गंभीर तथा जटिल चिकित्सकीय स्थिति वाली प्रसूताओं की सभी आवश्यक जांचें कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती किया जाएगा, ताकि समय रहते पूरा उपचार मिल सके.

एमजीएच अस्पताल के पीएमओ डॉ. अरुण गौड़ ने बताया कि प्रसूताओं की सेवाएं बेहतर बनाने को अस्पताल में 24 घंटे वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की है, ताकि आपात और जटिल मामलों का त्वरित व प्रभावी प्रबंधन किया जा सके.

डॉ. अरुण गौड़, पीएमओ, महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा. (ETV Bharat Bhilwara)

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ओटी की सुविधाओं का विस्तार किया. संसाधन बढ़ाकर प्रसूति सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया है.प्रसूताओं में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बार-बार गर्भपात होना, इन्फेक्शन, कम उम्र में गर्भधारण, पूर्व में सिजेरियन डिलीवरी, पूर्व प्रसव में ज्यादा रक्तस्त्राव, थायराइड विकार, हृदय रोग, किडनी रोग, आरएच नेगेटिव गर्भावस्था एवं भ्रूण की गलत स्थिति के कारण डिलीवरी हाई रिस्क मानी जाती है. इनका समय से पता लगाना जरूरी है, ताकि जोखिम कम किया जा सके. एमजीएच में बीपी, सीबीसी, ब्लड शुगर, ईसीजी, एसजीओटी-एसजीपीटी, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन एल्बुमिन और टीएसएच जैसी सभी मुख्य जांचें की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.

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पीएमओ डॉ. गौड़ ने कहा, प्रसूताओं की मौतों के बाद चिकित्सा विभाग की हर गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं. हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए विशेष वार्ड बनाया है. हम हर वो कदम उठा रहे हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों में कोई संशय ना रहे. हम अस्पताल के प्रति विश्वास बढ़ाने वाले कदम उठा रहे हैं. विश्वास दिलाता हूं कि अब 24 घंटे अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के डॉक्टर मिलेंगे.

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EIGHT BED SPECIAL CARE UNIT BEGINS
TREATMENT HIGH RISK PREGNANT WOMEN
EXPERT SERVICES AVAILABLE 24 HOURS
भीलवाड़ा का एमजीएच हॉस्पिटल
NEW UNIT AT MGH HOSPITAL BHILWARA

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