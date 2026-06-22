ETV Bharat / state

RE NEET UG 2026: फिजिक्स के दो सवालों में थी 'गड़बड़', 'ड्रॉप' के फेर में उलझे स्टूडेंट...जानिए किसे मिलेंगे अंक

कोटा: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को फिर हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में इस बार पेपर काफी हार्ड आया था. करीब 22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. एजुकेशन एक्सपर्ट ने कहा कि री नीट के फिजिक्स के दो सवालों में गड़बड़ थी. दूसरी तरफ एनटीए ने एक्स पर सूचना दी, सोशल मीडिया पर री नीट यूजी 2026 की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाले कुछ फेक या फैब्रिकेटेड वीडियो उपलब्ध हैं, एजेंसी इन पर एक्शन लेगी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज के साथ नियमों की जानकारी होनी जरूरी है. नियमों की जानकारी का अभाव विद्यार्थियों के लिए कितना घातक हो सकता है, यह हाल में हुई री नीट यूजी 2026 परीक्षा में दिखी. परीक्षा में फिजिक्स से प्रश्न में भी इसी तरह का गड़बड़झाला हुआ. कई विद्यार्थियों ने नियमों की जानकारी के अभाव में इसे छोड़ दिया. अधिकांश ने यह समझा कि प्रश्न 'ड्रॉप' कर दिया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को अंक आवंटित कर दिए जाएंगे, चाहे प्रश्न अटेंप्ट करें या नहीं किया हो. असल में ऐसा नहीं है.

पढ़ें:NEET-UG री-एग्जाम: NTA ने कहा- पेपर लीक वीडियो फेक, सफलतापूर्वक हुआ री-एग्जाम

एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नीट-यूजी-2026 के इनफॉरमेशन-ब्रोशर के पेज नंबर-21 पर दिए नियम-1 में स्पष्ट है कि यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प ठीक हैं तो उन्हीं विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे, जिन्होंने किसी एक ठीक विकल्प का चयन किया. जिन विद्यार्थियों ने किसी एक ठीक विकल्प का चयन नहीं किया, उनको अंक नहीं मिलेंगे.