ETV Bharat / state

RE NEET UG 2026: फिजिक्स के दो सवालों में थी 'गड़बड़', 'ड्रॉप' के फेर में उलझे स्टूडेंट...जानिए किसे मिलेंगे अंक

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज के साथ नियमों की जानकारी जरूरी है.

Students returning after taking an exam in Kota
कोटा में परीक्षा देकर लौटते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को फिर हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में इस बार पेपर काफी हार्ड आया था. करीब 22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. एजुकेशन एक्सपर्ट ने कहा कि री नीट के फिजिक्स के दो सवालों में गड़बड़ थी. दूसरी तरफ एनटीए ने एक्स पर सूचना दी, सोशल मीडिया पर री नीट यूजी 2026 की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाले कुछ फेक या फैब्रिकेटेड वीडियो उपलब्ध हैं, एजेंसी इन पर एक्शन लेगी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज के साथ नियमों की जानकारी होनी जरूरी है. नियमों की जानकारी का अभाव विद्यार्थियों के लिए कितना घातक हो सकता है, यह हाल में हुई री नीट यूजी 2026 परीक्षा में दिखी. परीक्षा में फिजिक्स से प्रश्न में भी इसी तरह का गड़बड़झाला हुआ. कई विद्यार्थियों ने नियमों की जानकारी के अभाव में इसे छोड़ दिया. अधिकांश ने यह समझा कि प्रश्न 'ड्रॉप' कर दिया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को अंक आवंटित कर दिए जाएंगे, चाहे प्रश्न अटेंप्ट करें या नहीं किया हो. असल में ऐसा नहीं है.

पढ़ें:NEET-UG री-एग्जाम: NTA ने कहा- पेपर लीक वीडियो फेक, सफलतापूर्वक हुआ री-एग्जाम

एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नीट-यूजी-2026 के इनफॉरमेशन-ब्रोशर के पेज नंबर-21 पर दिए नियम-1 में स्पष्ट है कि यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प ठीक हैं तो उन्हीं विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे, जिन्होंने किसी एक ठीक विकल्प का चयन किया. जिन विद्यार्थियों ने किसी एक ठीक विकल्प का चयन नहीं किया, उनको अंक नहीं मिलेंगे.

इस तरह का था प्रश्न: नीट यूजी 2026 के फिजिक्स के प्रश्न पत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के करैक्टेरिस्टिक्स पर एक प्रश्न पूछा गया. इसमें पूछा कि कौनसा विकल्प ठीक नहीं है. यह प्रश्न कोड संख्या 80 का प्रश्न संख्या 5 है. इसमें विकल्प 1 व 2 दोनों ही सही उत्तर हैं. कारण यह है कि इस प्रश्न में कौन सा विकल्प गलत है, यह चुनना था. विकल्प 1 व 2 दोनों ही गलत हैं. ऐसे में यह दोनों ही संभावित उत्तर हो सकते हैं. इस प्रश्न में अब उन्हीं विद्यार्थियों को अंक आवंटित होंगे, जिन्होंने किसी एक ठीक विकल्प का चयन किया है. ड्रॉप किए जाने की आशा में इस सवाल को छोड़कर आने वाले विद्यार्थियों को अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे.

पढ़ें: NEET-UG-Re-Exam: देश-विदेश के 5,440 सेंटर्स पर 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा - NEET UG RE EXAM

वर्नियर कैलीपर्स का क्विशचन होगा ड्रॉप: देव शर्मा के मुताबिक, फिजिक्स विषय के प्रश्नपत्र में वर्नियर कैलीपर्स से संबंधित एक प्रश्न में कोई भी विकल्प ठीक नहीं है. इस स्थिति में नियमानुसार इसे 'ड्रॉप' किया जाएगा. सभी विद्यार्थियों को अंक आवंटित कर दिए जाएंगे, चाहे विद्यार्थियों ने इसे अटेंप्ट किया या नहीं किया.

पढ़ें: RE-NEET 2026: कड़े सुरक्षा घेरे में हुई री-नीट, छात्रों ने कहा-फिजिक्स सबसे कठिन, बायोलॉजी रही आसान

TAGGED:

2 QUESTIONS OF PHYSICS MESSED UP
EXPERT ANALYZED THE PAPER
NEET UG RE EXAM 2026
22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी
RE NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.