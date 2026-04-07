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'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' : सरिस्का में आग पर समय रहते काबू पाने का कारगर हथियार

अलवर: गर्मियों में सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग होती है. कभी यही आग कई दिनों तक विकराल रूप धारण कर जंगल के बड़े भू-भाग को राख में बदल देती थी, तो कभी वन्यजीवों के जीवन पर संकट बनकर टूटती थी. आग पर काबू पाने के लिए सेना के दो हेलीकॉप्टर तक मंगवाने पड़े थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब तकनीक सरिस्का के जंगलों की नई ढाल बनकर उभरी है. वन विभाग ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत सैटेलाइट के माध्यम से आग लगते ही वनकर्मियों के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच जाता है. टीम मिनटों में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट जाती है. अब समय रहते कार्रवाई से जंगल को बड़े नुकसान से बचाया जा रहा है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि वन विभाग अब जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से फायर मॉड्यूल तैयार किया गया है. इस मॉड्यूल पर वन विभाग के अधिकारियों एवं वनकर्मियों का पंजीकरण किया गया है. उन्होंने बताया कि गर्मी या अन्य किसी मौसम में आग लगने की घटना होती है, तो तुरंत इसका संदेश फायर मॉड्यूल पर पहुंचता है, जिससे सरिस्का के अधिकारी व वनकर्मी जल्द ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुट जाते हैं. इस सिस्टम से जंगल में आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाना आसान हो जाता है और वनस्पति व वन्यजीवों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के तहत जंगल में आग लगने की सूचना सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल पर अलर्ट के रूप में मिलती है. इसके बाद वनकर्मियों की टीम आग लगने के स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुट जाती है.