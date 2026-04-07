'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' : सरिस्का में आग पर समय रहते काबू पाने का कारगर हथियार
सरिस्का टाइगर रिजर्व में गर्मियों के दौरान आग पर काबू पाने के लिए जंगल में फायर लाइन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
Published : April 7, 2026 at 10:35 AM IST
अलवर: गर्मियों में सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग होती है. कभी यही आग कई दिनों तक विकराल रूप धारण कर जंगल के बड़े भू-भाग को राख में बदल देती थी, तो कभी वन्यजीवों के जीवन पर संकट बनकर टूटती थी. आग पर काबू पाने के लिए सेना के दो हेलीकॉप्टर तक मंगवाने पड़े थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब तकनीक सरिस्का के जंगलों की नई ढाल बनकर उभरी है. वन विभाग ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत सैटेलाइट के माध्यम से आग लगते ही वनकर्मियों के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच जाता है. टीम मिनटों में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट जाती है. अब समय रहते कार्रवाई से जंगल को बड़े नुकसान से बचाया जा रहा है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि वन विभाग अब जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से फायर मॉड्यूल तैयार किया गया है. इस मॉड्यूल पर वन विभाग के अधिकारियों एवं वनकर्मियों का पंजीकरण किया गया है. उन्होंने बताया कि गर्मी या अन्य किसी मौसम में आग लगने की घटना होती है, तो तुरंत इसका संदेश फायर मॉड्यूल पर पहुंचता है, जिससे सरिस्का के अधिकारी व वनकर्मी जल्द ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुट जाते हैं. इस सिस्टम से जंगल में आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाना आसान हो जाता है और वनस्पति व वन्यजीवों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के तहत जंगल में आग लगने की सूचना सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल पर अलर्ट के रूप में मिलती है. इसके बाद वनकर्मियों की टीम आग लगने के स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुट जाती है.
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पहले बीट इंचार्ज देता था सूचना: पहले जंगल में आग लगने की घटना की सूचना बीट इंचार्ज या ग्रामीणों की ओर से सरिस्का प्रशासन को दी जाती थी, जिसके बाद वनकर्मियों को सूचना देकर कार्रवाई के लिए रवाना किया जाता था. इस प्रक्रिया में इतनी देरी हो जाती थी कि आग पर काबू पाने से पहले ही जंगल को काफी नुकसान हो जाता था. नई तकनीक से समय रहते सूचना मिलेगी और आग पर काबू पाया जा सकेगा.
फरवरी में ही हो गई मॉकड्रिल: सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का प्रशासन की ओर से गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही फरवरी में वनकर्मियों को फायर लाइन बनाने एवं मॉक ड्रिल के आधार पर तैयार कर दिया गया. सरिस्का में जगह-जगह पर फायर लाइन बनाई गई है, ताकि आग का दायरा सीमित रहे. वह फैले नहीं. सरिस्का टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति विषम है. यहां दुर्गम रास्ते, पहाड़ी, समतल जंगल एवं नाले आदि होने से वनकर्मियों के लिए आग लगने की घटना के दौरान मौके पर पहुंचना आसान नहीं होता. इससे वनकर्मियों के आगजनी स्थल तक पहुंचने में देरी की आशंका रहती है, अब अर्ली वॉर्निंग सिस्टम से वनकर्मी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकेंगे.
पहले हो चुकी आग की बड़ी घटना: सरिस्का में कुछ वर्ष पहले आग लगने की बड़ी घटना हो चुकी है, जिसे बुझाने के लिए सेना के दो हेलीकॉप्टर मंगवाने पड़े थे. इन हेलीकॉप्टरों से सिलीसेढ़ झील से पानी लाकर आग वाले क्षेत्र पर डाला गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सका.