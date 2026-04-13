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अवार्ड विनर युवा फिल्मकार "बाल विवाह" जैसे मुद्दों पर बना रहे शार्ट फिल्म, रांची में शूटिंग का काम पूरा

रांची: गोस्सनर कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर और रांची के युवा फिल्मकार अनुज कुमार ने तीन नई फिल्मों की शूटिंग का काम आज पूरा कर लिया.

पूर्व में पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक मुद्दे ओर बनाई गई "टर्टल स्टोरी" और "बिलोंगिंग टू अनटचेबल्स" जैसी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग फिल्म से चर्चित हुए अनुज ने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी नई फिल्में बनाई है. बाल विवाह, वृद्ध महिलाओं के सम्मान और वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की जिंदगी और समाज में व्याप्त कुरीतियों को केंद्र में रखकर बनाई जा रही फिल्मों की शूटिंग आज समाप्त हो गया.

कलाकारों के साथ युवा फिल्मकार (ETV Bharat)

रांची के साईनाथ यूनिवर्सिटी और नालसा रांची के सहयोग से ये तीनों शार्ट फिल्में बनाई जा रही हैं. इनको लेकर अनुज कुमार ने कहा कि उनकी ये तीनों शार्ट फिल्में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दिखाते हुए एक बेहतर समाज को लेकर सकारात्मक सीख देती है.