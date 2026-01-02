ETV Bharat / state

दुकान में व्यापारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश, घटना सीसीटीवी में कैद

कुचामन सिटी थाना ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: कुचामन शहर के झालरा रोड इलाके में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब घर में दुकान चला रहे शख्स को किसी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की. घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस को आरोपी की तलाश है. थानाधिकारी सतपाल सिंह चौधरी ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी. घटना की गंभीरता देखते हुए दुकान के आसपास के इलाकों में लगे घरों और प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं. आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस के अनुसार, पीड़ित छीतरमल अग्रवाल रोजाना की तरह अपने घर में बनी दुकान में बैठा था, तभी अज्ञात युवक आया और रुपए मांगने लगा. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी युवक और पीड़ित छीतरमल बात करते नजर आ रहे हैं. पढ़ें:पिकअप में आग लगाई, चार आरोपी बापर्दा गिरफ्तार